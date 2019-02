Flere små bilkollisjoner og bilberginger gjør at trafikken går svært sakte på flere av hovedveiene inn og ut av Oslo:

Den lengste køen er på E6 nordover fra Oslo og sørfra inn mot Oslo.

Det var også noe kø på E18 fra Skøyen og inn mot Operaen i Oslo, men trafikken fløt bedre ved 19-tiden.

Flere steder på Mosseveien gikk trafikken også sakte i ettermiddag.

Ved 19-tiden gikk trafikken mye bedre de fleste stedene, unntatt på E6 nordover. Der melder Statens vegvesen at kjøretiden fra Helsfyr til Skedsmovollen er over halvannen time, mot 12 minutter utenom rushet.

Vogntog venter på berging

Årsaken til den saktegående trafikken på E6 nordover er, i tillegg til flere småhendelser, at et vogntog som har måttet stanse i en veilomme ved Skedsmovollen.

– Jeg vet ikke årsaken til at vogntoget står der, men berging er på vei. Mange kjører sakte forbi, og det gir ekstra kø. Når vogntoget etter hvert skal berges, vil det nok hindre trafikken en kort periode, sier Eriksen.

Det var også et trafikkuhell ved Ryenlokket på E6 onsdag ettermiddag. Tunnelen måtte i en periode stenges. Den er nå åpen for trafikk igjen, men det var saktegående køer.

Hans O. Torgersen

– Nødvendig med nok avstand

Eriksen mener mange sjåfører ikke tar hensyn til snø og vinterføre på veiene.

– Det har foreløpig ikke vært noen alvorlige hendelser her, men flere små bilkollisjoner, fordi sjåfører kjører inn i hverandre. Mange tar ikke fullt ut hensyn til at det er vinterføre og at det er nødvendig med nok avstand til bilen foran deg, sier han.