Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 opp i lagmannsretten

Drapet var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge, men i 2016 førte nye analyser av DNA-spor til et gjennombrudd i den da 14 år gamle saken. DNA-sporet ble funnet på en knivslire på åstedet hvor 23 år gamle Bråten ble drept med et 6,5 centimeter dypt knivstikk i brystet.

Sporet førte til at en nå 33 år gammel småbarnsfar ble pågrepet i november samme år.

Som følge av hans forklaring ble også en annen mann pågrepet dagen etter. De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da Bråten ble drept på vei hjem til sin bolig i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum under det retten mener var et ran.

Ekstraordinær lang tid

33-åringen ble i juni i fjor dømt til ti og et halvt års fengsel for forsettlig drap. Han erkjente straffskyld for uaktsomt drap, men ikke forsettlig drap som han ble dømt for, og anket dermed saken til lagmannsretten.

Det er satt av fem dager til ankesaken som starter mandag. Den medtiltalte 31-åringen ble dømt til fengsel i tre år for forsøk på grovt ran med døden til følge, men valgte å ikke anke denne dommen.

Privat

Oslo tingrett mente det foreligger en rekke skjerpende omstendigheter ved drapet, men viste til at det hadde tatt ekstraordinær lang tid å oppklare saken.

– Avdødes foreldre har over år måttet leve med at drapet på sønnen sto uoppklart. Dette har utvilsomt vært en betydelig tilleggsbelastning for dem. Den store medieoppmerksomheten antas også å ha vært en belastning, skriver tingrettsdommer Bjørn Feyling i dommen.

– Brutale voldshandlinger

I dommen vurderer Oslo tingrett det som skjerpende at de to mennene forlot Bråten etter at han ble påført det dødelige knivstikket. Dommer Bjørn Feyling beskriver voldshandlingene som «svært skremmende og brutale», og at ranshandlingen var planlagt og skjedde på nattetid nær offerets hjem.

Av formildende omstendigheter trakk tingretten fram at 33-åringen gjennom sine forklaringer bidro til å oppklare saken.

– Man kan ikke utelukke at hans forklaring er riktig. Det er ikke ført bevis for at min klient hadde til hensikt å treffe Bråten, sa 33-åringens forsvarer Vidar Lind Iversen i rettssaken i Oslo tingrett. Han mener 33-åringen skal frifinnes for ransforsøk og forsettlig drap, men domfelles for uaktsomt drap, som har en langt lavere strafferamme.

At 31-åringen erkjente straffskyld etter tiltalen, ble også trukket fram som et formildende moment.

– Skremmende

Aktor Ingrid Vormeland Salte fastslo i tingretten at drapet var resultatet av et planlagt og brutalt ransforsøk. I retten framholdt hun at begge gjerningsmennene var utstyrt med stikkvåpen, og at de var to mot én.

– Dette må ha vært en svært skremmende situasjon for offeret, sa hun.

Hun la ned påstand om elleve og et halvt års fengsel for 33-åringen og fire år for 31-åringen. Både påstanden og den ett år lavere dommen ligger likevel under dagens straffenivå, siden drapet ble begått før straffeloven for voldsforbrytelser ble skjerpet i 2010.

33-åringen ble også dømt til å betale Tostrup Bråtens foreldre 240.000 kroner i oppreisning.