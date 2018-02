Det var litt før klokken 6 onsdag morgen alarmen skingret fra forretningslokalet «Luck» i Grüners gate 9 på Grünerløkka i Oslo.

Både Nokas og en hundepatrulje var rett i nærheten, så det ble et heller fånyttes fluktforsøk i retning Akerselva for de to innbruddstyvene.

Per Annar Holm

Ga seg først da politihunden tok grep

Etter en kjapp spurt var politihunden hakk-i-hæl på tyvene, som ikke ga seg før politihunden hang og dinglet i det tykke jakkeermet til den ene.

– Dette er to menn i 40-årene som vi kjenner godt fra før. En sjekkes for bittskader, før de begge kjøres i arresten, sier operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt.

Og før klokken var 06.30, ble en lykkelig «Luck»-eier gjenforent med alt som var stjålet fra hans nyåpnede forretning bare en halvtime før.

Vi var raskt på stedet med flere patruljer og etter en liten løpetur pågrep hundepatruljen vår 2 personer for innbruddet. De blir nå kjørt i arresten. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 7, 2018

«Luck» er en nyåpnet forretning i krysset Markveien/Grünersgate på Grünerløkka.