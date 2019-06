Mandag morgen fikk brannvesenet i Oslo melding om en brann i et hus nederst i Hasleveien, rett ved Carl Berners plass.

Både politi, brannmannskap og ambulanse rykker umiddelbart ut til stedet. Da nødetatene kom frem var huset overtent.

– Det sto flammer ut gjennom vinduet og det var sterk røykutvikling, opplyser innsatsleder Tore Barstad i Oslo-politiet til Aftenposten.

Vitner på steder så at minst én person hoppet ut gjennom et vindu i det brennende huset.

– Vi vet ikke hvem dette er, men vi har en anelse. Det er ikke gjort rede for alle som var tilstede så nå gjør vi ganske omfattende søk for å finne de som mangler, sa Barstad mandag formiddag.

Ved 13.30-tiden kunne NTB melde at brannvesenet hadde gjennomsøkt det gamle trehuset, uten å finne noen personer. Dermed ser alle ut til å ha kommet seg ut.

Politiet opplyser at en person er pågrepet. Personen er mistenkt for å ha noe med brannen å gjøre. Politiet har i tillegg kontroll på en person som har hatt tilhold i bygget.

Naboer bedt om å lukke dører og vinduer

Brannmannskap som rykket ut til boligen møtte røyken fra brannen på lang avstand. Innsatsleder Håvard Bakken i Oslo brann- og redningsetat forklarer at det var kraftig brann og røykutvikling i begge etasjer da mannskapene kom frem.

Innsatslederen fortalte mandag formiddag at mannskapene vil jobbe på stedet i mange timer fremover og hadde derfor følgende oppfordring til folk i området:

– Folk i nærområdet bør lukke dører og vinduer.

Vi er på stedet. Dette er en kraftig brann og det er mye røyk på stedet. Flere har evakuert seg selv, og Brannvesenet har begynt slokking. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 10, 2019

Sendte bekymringsmelding i fjor

Ifølge vaktkommandør Morten Grimstad i Oslo brann- og redningsetat skal det bo en del mennesker i huset.

Tore Barstad bekrefter dette, men poengterer at huset har vært offisielt ubebodd siden 2015.

– Det har vært et tilholdssted for flere som ikke har folkeregistrert adresse, sier Barstad.

Bjørn Johansen sendte i fjor en bekymringsmelding til Brann- og redningsetaten og politiet. Johansen er nestleder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus og bor selv i nærområdet. Den gang at skrev han at det var «etablert en provisorisk leir».

«En rekke personer forserer de svært enkle sperringene på nettene. Det er en ukjent aktivitet på eiendommen med jevnlige glimt av åpen ild på kvelds- og nattestid. Det er tydelig etablert beboelse i hovedbygningens 2. etasje.» skrev naboen.

– Det skjedde ikke annet enn at det kom svar fra politiet og brannvesenet at det ikke var noe de ønsket å gå videre med. Det er også mulig at eieren ble varslet, sier Johansen.

Han gikk forbi for noen uker siden, og så da selv at det bodde folk der. Johansen er bekymret over at eiendommen har fått forfalle i lang tid.

– Det er det siste som er igjen av det verdifulle kulturlandskapet på Carl Berner.

I februar brant det på tomten rett ved siden av bygget.

Et firma som nå er konkurs har tidligere stått oppført som eier av tomten. Når Aftenposten tar kontakt med et styremedlem, får vi beskjed om at de har tapt eiendommen i en rettssak. De henviser til et annet firma.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med eieren av selskapet.

Saken oppdateres.