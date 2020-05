Ber byråden finne ut om flere Oslo-barn sendes til foreldrenes hjemland på barnevernets regning

Byråd Inga Marte Thorkildsen mener tiltaket om å sende to kriminelle brødre til Irak er «nokså unikt». Nå vil Frp vite om dette har skjedd flere ganger.

Aina Stenersen er leder i Helse- og sosialutvalget. Hun har stilt byråden flere spørsmål om kommunens håndtering av saken med de to brødrene. Signe Dons (arkivfoto)

10. mai 2020 10:31 Sist oppdatert nå nettopp

På møtet i Helse- og sosialutvalget i Oslo torsdag ble Aftenpostens sak om brødrene «Hamza» og «Ahmed» tatt opp. Da barnevernet ikke klarte å finne en egnet institusjonsplass til dem i Norge, sendte de dem til Irak.

Flere politikere hadde spørsmål til byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om måten saken ble håndtert på. Lederen av utvalget, Aina Stenersen (Frp), ville vite hvor mange barn barnevernet har sendt til familiens opprinnelsesland fordi man ikke har gode nok tiltak.

Byråden svarte at det ikke finnes statistikk over dette.

– Jeg går ut fra at de to brødrenes reise til foreldrenes opprinnelsesland er nokså unik i barnevernssammenheng, sa hun.

Byråden: Kjente ikke til Irak-turen på forhånd

– Jeg kjente ikke til irakturen på forhånd, sa Inga Marte Thorkildsen til Helse- og sosialutvalget. Hanna Kristin Hjardar

Det var moren deres som hadde foreslått turen, og barnevernet betalte billettene for reisen: 172.000 kroner. Yngstebror «Hamza» måtte ha med seg fem personer fordi han ble betraktet som en sikkerhetsrisiko på flyet.

Aina Stenersen (Frp) mente det ikke burde være vanskelig å hente ut opplysninger om dette fra barnevernet i de ulike bydelene og ba om at byråden finner den informasjonen til utvalget.

Inga Marte Thorkildsen forsikret at hun ikke kjente til Irak-turen på forhånd.

Høyre-politiker James Stove Lorentzen var opptatt av konsekvensene for samfunnet når man ikke får til løsninger som fungerer for de kriminelle ungdommene og de for eksempel stikker av fra institusjon.

– Mange blir utsatt i vårt samfunn. I denne saken var det jo et guds under at ingen ble drept, sa byråden og kalte det «katastrofalt».