Denne uken signerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) en programerklæring for et såkalt områdeløft for Grønland og Tøyen.

Også lokale næringsdrivere og ildsjeler var til stede. Erklæringen bygger på en intensjonsavtale som ble inngått for ett år siden.