Oslo-borgerne trekker ut for å nyte vårsolen. Når altfor mange trykker seg sammen på de mest populære stedene sentralt i byen, blir det vanskelig å holde avstand i henhold til smittevernreglene.

Aftenpostens fotograf tok en runde på St. Hanshaugen fredag ettermiddag. Der var det mange som koste seg i finværet, og ikke alle holdt avstand på minimum én meter. Flere var heller ikke så interessert i å bli fotografert der de satt med vekslende avstand på gress og benker.

Flere bekymringsmeldinger til politiet

Oslo kommunes forskrifter for forebygging av koronasmitte ble fastsatt av byrådet 27. mars. Ute i det offentlige rom bør ikke flere enn fem personer være sammen i en gruppe. Alle bør holde minst én meters avstand til andre. Bestemmelsene gjelder ikke for dem som er i samme familie eller samme husstand.

Men daglig får politiet henvendelser fra bekymrede mennesker som synes at ikke alle er like flinke til å følge myndighetenes råd.

– Vi rådgir folk til å spre seg og holde avstand når for mange er samlet og sitter tett i parkene, sier operasjonsleder Svend Christian Lie i Oslo-politiet.

– De fleste lytter og er flinke til å følge rådene, sier han.

Signe Dons

Skjenkestoppen i Oslo skaper store problemer for restaurantbransjen. Byrådsleder Raymond Johansen sa på fredagens pressekonferanse at Oslo har søkt om at restaurantene skal få servere takeaway-øl med maten.

At mange samles i byens parker, er en utfordring, sa Johansen og minnet om at politiet kunne håndheve smittevernreglene og ilegge bøter hvis folk samles i større grupper. Han regnet også med at folk kom til å nyte medbragt drikke utendørs denne helgen. Byrådslederen trodde ikke at man kom til å telle antall alkoholenheter, men passe på at folk ikke bryter avstandsreglene.

– Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted i Norge, sier operasjonslederen i Oslo-politiet.

Byens parker og friarealer er fulle, og mange lurer på hvorfor Botanisk hage er stengt. De savner å kunne gå inn i den frodige hagen. På sine hjemmesider skriver Botanisk hage at de måtte lukke portene for publikum som følge av at regjeringen stengte alle universiteter og høyskoler fra og med 12. mars på grunn av pandemien.

Naturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo (UiO). Alle bygninger til UiO er stengt for ansatte, og de ansatte må arbeide hjemmefra.

På grunn av karantene og sykmeldinger har Botanisk Hage sterkt redusert bemanning og arbeider hardt for å holde den vitenskapelige samlingen med over 5000 planteslag i live. Mange av plantene krever daglig tilsyn og spesialtilpasset stell.