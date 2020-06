Oslo Høyre: – Ikke en kommunal oppgave å betale for å reparere syklene til folk som har jobb

Men opposisjonspartiet synes i likhet med byrådet det er en god idé å gi ungdom arbeid som sykkelreperatører i sommer.

Det rødgrønne byrådet sa i mai at de vil betale sykkelreparasjon for oslofolk. Hensikten er at flere skal kunne sykle til jobb og studier og slik unngå fulle busser, trikker og T-baner som kan være kilder til covid-19-smitte.

Syklister skal få dette tilbudet på sentrale steder i alle 15 bydeler. Sykkelmekkingen skal skje tre ettermiddager i løpet av sommeren: 25. juni, 2. juli og 20. august. Tjenestene skal kjøpes inn fra ett eller flere sykkelverksteder. Oppdraget er lagt ut på anbud.

Oslo Høyre er ikke enig med byrådspartiene Ap, SV og MDG i at dette er den beste løsningen.

– Nå når arbeidsledigheten i Oslo er rekordhøy, er det ikke en kommunal kjerneoppgave å betale for å reparere syklene til folk som fortsatt har jobb, sier miljø- og samferdselspolitisk talsperson Nicolai Øyen Langfeld.

Mener de har en enklere løsning

Regjeringen har som følge av koronapandemien foreslått å bruke 150 millioner kroner på å aktivisere barn og unge med store behov. Noen av disse pengene har byrådet i sitt reviderte budsjett foreslått at kan finansiere sommerjobber til ungdom.

Oslo Høyre mener sykkelreparasjon er blant jobbene unge kan gjøre.

– Ungdommer i Oslo kan få i oppgave å reparere sykler som ellers ville blitt kastet, i stedet for å lage en dyr og byråkratisk måte å sponse sykkelreparasjon på, sier Langfeldt.

Han mener forslaget både er rimeligere og mer treffsikkert enn byrådets løsning. Videre mener Langfeldt at jobbene bør spres rundt på byens sykkelverksteder.

– Så kan de erfarne lære opp ungdom til å gjøre de enkleste reparasjonene, sier han.

– Hva skal gjøres med syklene når de er reparert?

– Kanskje ungdommene kan selge dem selv. Eventuelt kan de lånes ut fra sykkelverksteder mens man venter på reparasjon av egen sykkel. Målet må være at syklene ikke havner på dynga, sier Langfeldt.

– Lavterskeltilbud

Langfeldt etterlyser også svar på hvordan byrådets ordning skal foregå i praksis, og hvor mye hver osloborger skal få.

Ifølge Arild Hermstad i MDG, som er vikar for miljøbyråd Lan Marie Berg, er det snakk om en enkel og ubyråkratisk ordning: Du møter opp og får fikset småting på sykkelen.

Han mener tilbudet i liten grad konkurrerer med eksisterende verksteder. Ifølge byrådet har 71 prosent av Oslos befolkning en sykkel.

– Å tilby enkle reparasjoner for å gjøre flere av disse syklene trygge og kjørbare, senker terskelen for å ta dem i bruk. Det er snakk om lavterskeltilbud til folk som vanligvis ikke sykler, enkle reparasjoner på utvalgte steder noen timer, noen ganger i uken, sier Hermstad.

Fakta Dette får syklister gratis: Skifte av medbrakte dekk Olje kjede Pumpe opp dekk Stramme/justere bremser Justere gir Bytte av punkterte innerslanger* «Helsesjekk» av sykkelen *Leverandørene stiller med slanger, men dette må de betale for selv. Vis mer

Åpner for unge i sommerjobb

Byrådet ser også på mulighetene for en raskere ordning der bydelene får tilskudd øremerket forskjellige sykkeltiltak, som reparasjoner og mekkekurs. Sommerjobb for ungdom, slik Høyre forslår, er også én av mulighetene her. Noen bydeler har allerede sykkelverksteder drevet av ungdom.

– Andre bydeler kan få hjelp og midler til å opprette et slikt tilbud, sier Hermstad.

Selv om hensikten er at folk skal kunne sykle til jobb, understreker Hermstad at man ikke må ha en jobb for å få fikset sykkelen gratis.

– Målgruppen er folk som ikke allerede er aktive syklister. Sykling er for alle, både de som jobber, studerer eller er arbeidsledige, sier Hermstad.