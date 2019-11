Det er skiføre i marka

Det er fine skiforhold i Oslomarka.

«Det er kommet noe mer snø i høyden og prepareringen er i gang der det er mulig. Det er fortsatt løypene på jevnt underlag hvor det er mulig å få gode resultater av prepareringen. Brovoll i Romeriksåsene er et godt utgangspunkt nå, det samme gjelder Lygna i Hadelandsåsene, og delvis Mylla og Svartbekken i Nordmarka nord», heter det i i den siste føremeldingen fra Skiforeningen.

I vestlige områder prepareres det ut fra Sollihøgda og Solli i dag, men man må regne med en del stein, kvist og kvast som stikker opp i de tidligere preparerte løypene, melder foreningen.

Videre heter det:

«I lavlandet er det skiføre å finne i næranleggene hvor det er en såle av kunstsnø: Sørli i Nittedal, Lillomarka arena, Skullerud, Greverud, Holmenkollen, Varingskollen og Eidsletta i Heggedal har flotte løyper. God tur!»

«Utrolige snøforhold»

Tidligere i dag meldte også Skjennungstua om «utrolige snøforhold» på Twitter:

Hytta og serveringsstedet ligger mellom Sognsvann og Frognerseteren i søndre del av Nordmarka.

Også SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har vært på tur og kan melde om fine om forhold:

30 cm snø ved Tryvann

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga hos Meteorologisk institutt forteller at forholdene vil være aller finest søndag kveld og mandag morgen tidlig.

– I første del av morgendagen ser det i hvert fall greit ut, da blir det nok et lite påfyll av snø. Men så kan det set ut som om det går over til varmegrader i løpet av ettermiddagen og kvelden. Da ser det ut til at det kommer regn eller sludd innover i marka.

Utover i uken ser det ut til at Østlandet får temperaturen holder seg nær null, og at det ikke blir så så mye nedbør. Det kan gjøre at snøen synker sammen litt, men den vil ikke smelte, forteller Haga.

– Det er vel 30 cm snø der oppe nå, i hvert fall ved Tryvann der vi har måleren vår. Og det vil ikke komme noe ordentlig mildvær som smelte bort snøen. Men det bli jo novembergrått og litt nedbør. Så det ser ut til at forholdene blir bevart. Men de fineste forholdene er nok akkurat nå, sier han.