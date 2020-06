Ber byrådet åpne kranene – vil ha mer bading i alle bydeler, ikke bare i sentrum

Samtidig som køene står lange på Sørenga, mangler mange badeplasser i Oslos bydeler både flytebrygger, badetrapper og toaletter. Eller som på Romsås: nok vann.

Eivor Evenrud og Siavash Mobasheri ser potensialet til Svarttjern. Dan P. Neegaard

Neste uke skal bystyret vedta et revidert kommunebudsjett preget av koronakrisen.

En viktig merkesak for byrådet er det som før het «Bilfritt byliv», nå er omdøpt til «Økt byliv». De vil sette av 70 millioner kroner til ulike tiltak i 2020.

Hans William er ofte på plass på Svarttjern på Romsås, og ønsker seg mer og renere vann, pluss flytebrygge til å hoppe og stupe fra. Slik det er nå, bruker de det gamle renserøret som rampe, forteller han. Dan P. Neegaard

I innspurten i forhandlingene med Ap, SV og MDG legger Rødt et konkret alternativ på bordet: Bruk 24 millioner på badeliv i stedet. Det er der de trengs aller mest, mener partiet.

Partiet foreslår å fylle opp badedammer med lav vannstand, sette opp midlertidige utendørsbassenger i bydelene, åpne svømmehallene, og sette opp ekstra flytebrygger, badetrapper og -stiger i hele sentrum og ved en rekke ferskvann.

– Byliv handler ikke bare om sentrum

– Veldig mange flere enn normalt kommer til å være hjemme i Oslo i sommer. Vi ønsker en smittefri sommerby. Barn og unge trenger steder å være mer enn før, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt.

Fakta Her vil Rødt se på mulighetene for forbedringer: Badestiger og flytebrygger på Sukkerbiten, Akershuskaia og Filipstad. Fylle badedammen på Romsås opp igjen, og tilsvarende andre steder hvor det trengs. Badebrygger ved moloen i Fiskvollbukta langs Mossveien, ny gangbro fra kai til flytebrygge ved Sæterstrand samme sted. Badebrygger og bedre tilgjengelighet, også for rullestolbrukere, ved en rekke ferskvann: Sognsvann, Steinbruvann, Lutvann, Nøklevann, Nordre Elvågå, Gjersrudtjern. Midlertidige, frittstående bassenger for barn og unge ute i bydelene. Penger til flere toaletter, flere badevakter og egne svømmekurs for barn. Vis mer

På Romsås er vannstanden på Svarttjern godt under meteren lavere enn normalt. Det har vært lite regn, og det er lekkasjer som er planlagt reparert til høsten. Men det er mulig å fylle på med drikkevann – hvis man betaler. Nylig gjorde kommunen nettopp det i badedammen på Årvoll.

Svarttjern ved Romsås trenger mer vann. Dan P. Neegaard

– Folk må kunne slippe å dra til sentrum og Sørenga for å ta seg en dukkert. Vi må ha sommertiltakene nær der folk bor, sier Siavash Mobasheri i Rødt.

– Byliv handler ikke bare om Oslo sentrum. Pengene må også kunne komme folk til gode i bydelene. De to siste helgene har tydelig vist behovet, legger Evenrud til.

Ruter: Velg mindre badesteder

Badekapasiteten på Sørenga i Oslo sentrum er sprengt. Vektere passer på at trengselen ikke blir for stor.

Med nesten 30 varmegrader og strålende solskinn var det smekkfullt på Sørenga på søndag. Gitt begrensningene på utenlandsreiser i sommer kan det bli en gjentagende situasjon de neste månedene. Stein Bjørge

På Bygdøy, Hvervenbukta og Ingierstrand gir også parkeringskapasiteten begrensninger. Innbyggere oppfordres stadig til å ikke reise kollektivt, og øybåtene har bare en tredjedel av vanlig kapasitet.

Ruter har allerede satt inn ekstra busser til Bygdøy. De tradisjonelle «badebussene» til Ingierstrand og Hvervenbukta vil settes inn som normalt i skoleferien.

– Oppfordringen, særlig til folk i Oslo, er å finne gode, andre plasser å bade. Blant annet langs Mosseveien er det mange fine svaberg og mindre badeplasser, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Inne i byen står dessuten lange kai-arealer ledige. Det er ventet lite cruiseanløp i sommer, og den store, kunstige øya Sukkerbiten utenfor Operaen brukes til anleggsutstyr.

Sommeråpner snart Holmlia bad for alle

Mandag ble det tillatt å åpne svømmehaller i Norge igjen. Men i Oslo er badene sommerstengt, som vanlig.

Samtidig er Tøyenbadet revet, og Frognerbadet har strenge begrensninger for antall badegjester. Dermed er utendørskapasiteten beskjeden.

Omar Samy Gamal (SV) tok nylig over som byråd for kultur- og idrett, men var før det byråd for integrering og mangfold. Heiko Junge, NTB scanpix

Omar Gamal (SV), nyutnevnt kultur- og idrettsbyråd, forteller at han er klar over problemstillingen. Han viser til at åpningstidene ellers i året er utvidet og at flere nye bad er under bygging. I tillegg har han en gladnyhet, her og nå:

«Denne sommeren vil vi holde åpent på Holmlia og Romsås», skriver han i en e-post.

Holmlia åpnes for alle besøkende, Romsås kun for organisert idrett.

Vil ha pengene i bakhånd

Nylig ble det reviderte budsjettet utsatt én uke – til 24. juni. Forhandlingene med Rødt og pågår stadig, bekrefter partene.

Arild Hermstad (MDG), vikarierende miljøbyråd, er negativ til forslaget fra Rødt.

«Jeg sitter ikke i disse forhandlingene, men jeg må si at det overrasker meg at Rødt ønsker å kutte i gateopprustninger og trygge nabolag i indre by. Dette er et kutt i flere lekeplasser og mindre biltrafikk, noe jeg trodde Rødt var enig i at vi skulle satse på», skriver han i en e-post.

Arild Hermstad (MDG) er for tiden vikarierende dobbeltbyråd: Både Lan Marie Berg og Hanna Marcussen er i permisjon. Heiko Junge, NTB scanpix

Han kommenterer ikke at 21 av de 24 millionene er penger som pr. nå ikke er planlagt brukt. I budsjettforslaget skriver byrådet:

«Gitt den usikre situasjonen de kommende månedene vil midlene kunne gi handlingsrom for strakstiltak og stimuluspakker for økt byliv, både næring og kultur, når situasjonen er tilbake til normalen».

Hermstad viser til at det er gjøres «stadige forbedringer» på badeanleggene og viser til oppgraderinger på Sæterstranda og Nordstrand sjøbad, og badebrygger ved Nøklevann og Ulsrudvann. Han påpeker at Oslo fikk en ny stor badeplass i fjor: Bekkelagsbadet, og at det kommer en stor badeplass på Filipstad i fremtiden.

«Det er også aktuelt med flere badeplasser de andre stedene hvor cruiseskipene har vært, men det er for tidlig å si noe om det nå», skriver han.

«Vi har 42 offisielle badeplasser som jeg vil oppfordre alle badenymfer i Oslo til å utforske», skriver han også.