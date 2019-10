Mann med kniv og knokejern pågrepet på Grønland

I utgangspunktet ble politiet kontakt av beboere i en oppgang i Mandalls gate på Grønland fordi en mann gikk rundt i oppgangen og lagde bråk. Han ringte blant annet på hos folk. Dette skjedde ved 09.15-tiden torsdag.

Da politiet kom frem, ville de i utgangspunktet bortvise mannen fra stedet. Saken ble langt mer alvorlig da politiet fant kniv og knokejern, også kjent som slåsshanske, hos mannen.

– Forholdet vi ble tilkalt for, var ikke av særlig stor betydning. Men da vi under ransaking fant kniv og knokejern på mannen, valgte vi å pågripe ham. Han er også tatt for lignende forhold tidligere. Det er straffbart å gå med kniv uten aktverdig formål, sier Hekkelstrand.

Han kan fortelle at mannen er i 30-årene og ble pågrepet uten dramatikk.

Den pågrepne blir nå anmeldt av politiet.