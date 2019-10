Politiet skriver på Twitter at det har «oppstått en konflikt» på stedet.

Politiets operasjonssentral melder klokken 13.40 at de har kontroll på situasjonen, og at ingen er fysisk skadet. Det er flere patruljer på stedet, og tjenestemennene snakker med de involverte for å kartlegge årsaken til hendelsen

Bjørnholt videregående skole har rundt 700 elever. Tidligere i år var det flere tilfeller av at det ble skutt opp fyrverkeri inne i skolebygningen.

Saken oppdateres.