«Siden 9. klasse har jeg vært medlem av ungdomsrådet i bydel Grorud. I høst ble jeg leder. Alle bydeler i Oslo har eget ungdomsråd. I rådene sitter representanter for samtlige skoler og ungdomsklubber i bydelen. Vi er ungdommens øyne og ører overfor bydelsutvalgene, og vi blir faktisk hørt:

Fra kutt til vekst

Her på Grorud klarte ungdomsrådet å forbedre årets budsjett. Politikerne ville nemlig stenge en hel ungdomsklubb og kutte kraftig i tilbudene ellers. Da laget vi fakkeltog, der over 300 ungdommer deltok. Målet var å stanse kuttene. I stedet fikk vi mer penger. Mestringsfølelsen jeg hadde etterpå, var helt fantastisk.

Til deg som forbinder navnet Grorud med noe negativt, vil jeg si: Kom hit til oss. Se hvor fint det er blitt her! Kjøpesenteret, områdene langs T-banen, ungdomsklubben, parken: Alt er fornyet; alt er pusset opp. Nå bygges ny flerbrukshall, og et nytt felt med eneboliger kommer like ved Grorud kirke.

Gå, ikke kjør

De fleste som kjører bil eller tar T-banen, reiser rett forbi. De ser aldri hvordan det faktisk er her. Det hjelper ikke å kjøre gjennom Grorud, du må gå gjennom Grorud! Hele området er så landlig, med mange forskjellige slags landskap. Like ved ligger Marka. Egen busstasjon, med forbindelser til nesten hele byen, har vi også.

En spesiell attraksjon, som arrangeres hver sommer, er Festivaluka. Navnet er ikke dekkende, for festivalen i år blir rekordlang:

Gratis og for alle

Den starter torsdag 6. juni og varer til og med neste søndag. Alle som vil, kan komme. Alle aktiviteter er gratis, og det er masse som skjer, særlig for barn og ungdom. Ja, i fjor kom det sykt mange ungdommer på festivalen.

Ungdomsrådet er medarrangør, men denne «uken» er ikke kommunal. Her bidrar alle som har lyst: skoler, borettslag, velforeninger, kor, korps, idrettslag, næringslivet, organisasjoner.

Denne gang får Festivaluka også sin egen vri på Øyafestivalen: Vi skal ha øyfestival ved Vesletjern – for hele familien.»

«Mitt Oslo» – Stephen Ravi (19) Yrke: Avgangselev på Nydalen videregående. Leder for Grorud ungdomsråd. Medlem av byrådets ungdomsråd. Kundebehandler i Telenor. Bosted: Har bodd på Grorud hele livet, med unntak av én periode på Eidsvoll. Aktuell med: Reddet en hel ungdomsklubb etter protestaksjoner. Medarrangør av Festivaluka, bydelens største kulturarrangement, fra 6. til 16. juni.

STEPHEN RAVIS OSLO-FAVORITTER

Friluft

Grorudparken

Langs Alnaelva ved Grorud senter

Dette er en veldig fin, annerledes, helt moderne versjon av en park. Jeg tror ikke at noen bydeler i Oslo har noe som ligner. Her er jeg ofte med venner. Parken brukes også mye av familier. Den er særlig populær om sommeren. Benker og alt annet er nyoppusset.

Favoritt

Ammerudgymmen

Nedenfor Grorud T-banestasjon

Det var ingenting i dette området frem til det ble oppgradert. Så fikk vi 2 millioner kroner fra Ammerud-satsingen. Tunnelen under T-banen er pusset opp, og den har fått en svær klatrevegg for barn. Det stedet som heter Ammerudgymmen, er faktisk en gym, utendørs. Den brukes mye av ungdom og er blitt kjempefin.

Innkjøp

Grorud senter

Bergensveien 2

Etter at det ble pusset opp, er senteret ikke til å kjenne igjen. Grorud senter sto ferdig i 1963, men ser ut som om det er helt nytt. Utvalget er litt annerledes enn på kjøpesentre flest: Her finner du lokale butikker og lokalt særpreg. I underetasjen, ved T-banen, ligger et torg med veldig rimelige grønnsaker.

Restaurant

Jewel of India

Oscars gate 81

Familien min har røtter på Sri Lanka og i India. Disse to landene har mange felles kjøkkentradisjoner. Aller best mat får jeg hjemme, selvfølgelig. Når mamma ikke lager middag, hender det at vi drar på restaurant. Jewel of India er en fast favoritt. Maten er veldig god, og man føler seg hjemme.

Sommersted

Svarttjern

Romsås

Hvis du er lei av å lete etter plass når du skal sole deg, kom til bydel Grorud. Svarttjern er et populært badevann, men i den flotte Svarttjernparken blir det aldri fullt. Der er det også fint å gå tur eller løpe, og det er lett å finne parkering. T-banen stopper like i nærheten.

Festival

Festivaluka

Cirka ti steder i bydelen

Torsdag 6. juni starter bydel Groruds egen kulturfestival. Denne gang varer den i ti dager, som er ny rekord. Alle de 26 arrangementene foregår på Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet og Romsås. Og alle er gratis. Mest populært, hvert år, er skumbadet i Ammerudgymmen. Der fylles et digert basseng med skum, og over 1000 mennesker pleier å delta. Det er bare å hoppe inn!

Område

Aker Brygge

Jeg tror at mange Oslo-folk har glemt, eller ikke vet, hvor fint det er på Aker brygge. Særlig godt liker jeg utvalget av spisesteder. Nå om sommeren ser du folk fra hele Norge og fra veldig mange land. Sånne storbyopplevelser setter jeg pris på.

Bygning

Oslo Rådhus

Rådhusplassen 1

Jeg er også medlem av det sentrale ungdomsrådet, som er et organ under byrådet. Møtene holdes i Rådhuset. Atmosfæren der er flott og spesiell, akkurat som huset i seg selv. Jeg anbefaler alle å ta en tur inn og titte på utsmykningene. Gratis er det også.

Fritid

Ammerudklubben

Ammerudhellinga 47A

I 2020 fyller dette populære ungdomsstedet 40 år, og for tiden pusses det opp. Nå gleder vi oss til at klubben snart åpner igjen. Bygningen er diger. Blant annet har den dansehall, biljardrom, gratis sykkelverksted, musikkstudio, kjøkken, streetbasket-bane og utendørsscene. Hvert år feirer mange familier jul her. Tilbudet er virkelig allsidig.

Strøk

Bjørvika

Oslos nyeste bydel er sykt fin, synes jeg. Jeg trives på steder med utsikt til sjøen og liker alle de nye bygningene godt. For tiden forandrer Bjørvika seg så fort! Det er ekstra gøy å ta seg en tur dit nå, for å se alle forandringene.