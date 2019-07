Politiet fikk melding om at en blodig person hadde gått inn i en Jokerbutikk i Oslo sentrum klokken 05.13 fredag morgen.

Samtidig meldte flere personer at de hadde hørt skudd i området ved Tollbugata, opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– Ved politiets ankomst finner vi en mann med skader. Han blir fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang, sier Lie.

Caroline Enge

To til sykehus

Kort tid etter pågrep politiet en person i et nabobygg, som nå er mistenkt i saken, opplyser innsatsleder Tore Barstad like før klokken 7.

Politiet har gått gjennom det aktuelle leilighetsbygget i Nedre Slottsgate og vært i kontakt med alle som bor der.

– Vi har ikke funnet flere personer med skader, og vi er ganske sikker på at vi har funnet åstedet, sier Barstad.

De to mennenes identitet er foreløpig ukjent.

– Vi har ikke fått avhørt noen av partene, begge to var skadet og ble kjørt til Ullevål sykehus. Vi har vakthold på dem begge. Per nå er det en som er fornærmet og en som er mistenkt i saken, men statusen kan endre seg, sier Barstad.

Fornærmede i saken har skuddskader. Det er uklart hva skadene på den andre mannen skyldes, ifølge politiet.

Caroline Enge

Skudd over hodet på politiet

Politiet mener skytingen har skjedd i en leilighet i området, og at det skal ha blitt avfyrt mellom tre og fem skudd.

Det ble også avfyrt et skudd fra det politiet antar er den mistenkte personen i forkant av pågripelsen. Innsatsleder Tore Barstad understreker at det ikke ble skutt direkte mot politiet, men at det gikk et skudd i deres retning.

– Da vi jobbet på stedet med den fornærmede, ble det faktisk avfyrt skudd over hodet på oss. Vi ble ikke beskutt, men det ble avfyrt et skudd mens vi var på stedet og jobbet. Vi antar at det er gjerningsmannen som skjøt, sier han.

Fredrik Hagen

Politiet avfyrte også et skudd for å komme seg inn i leiligheten.

– Vi møtte ikke motstand fra den mistenkte der inne, men for å ta oss inn i den aktuelle leiligheten måtte vi skyte opp døren, sier Barstad.

Politiet har kontroll på våpenet de mener ble brukt i hendelsen.

Caroline Enge

Sperret av område

Flere gater i Oslo sentrum var fredag morgen sperret av. Politiet var bevæpnet og et politihelikopter ble observert over området. Det var også flere ambulanser og ambulansepersonell på stedet.

Klokken 7.30 var sperringene rundt stedet opphevet for kjørende, men enkelte fortau er inntil videre sperret av, melder politiet på Twitter.