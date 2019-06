I dag går Pride-paraden gjennom Oslo sentrum

Årets Pride-parade starter i Grønlandsleiret og ender opp i Pride Park i Spikersuppa.

«Paraden er solidaritet med alle de som ikke kan gå, en politisk markering av mangfoldet som Oslo Pride representerer, og en feiring», skriver Oslo Pride på sine nettsider.

Nytt av året er et forbud mot frislipp av glitter, ballonger og konfetti av plast. Det har Oslo Pride valgt å gjøre av miljøårsaker, som heller oppfordrer folk til å bruke nedbrytbare alternativer.

Rød strek viser paraderuten. Grønn strek viser oppmøtested.

Viktig informasjon for deg som skal gå eller se på:

Oppmøte for gående i paraden er fra klokken 12, og selve toget starter klokken 13 .

. Gå på do : Oslo Pride har ikke toaletter tilgjengelig på oppmøtested på Grønland. Så unngår man offentlig urinering.

: Oslo Pride har ikke toaletter tilgjengelig på oppmøtested på Grønland. Så unngår man offentlig urinering. Hold avstand fra toget : Det er mange større kjøretøyer og deltagere i toget. Ikke trekk for langt inn i kjørebanen.

: Det er mange større kjøretøyer og deltagere i toget. Ikke trekk for langt inn i kjørebanen. Stengt: Stenersgata (bak Oslo Spektrum) er stengt. Det vil ikke være mulig å se toget her.

Stenersgata (bak Oslo Spektrum) er stengt. Det vil ikke være mulig å se toget her. Drikk vann: Det kan også være lurt å ha med en flaske vann. Det er meldt sol, lett skydekke og 18 varmegrader i hovedstaden lørdag.

Pride Park i Spikersuppa er åpent frem til midnatt med show, musikk, mat, drikke og boder. På Youngstorget er galleriet Pride Art åpent til klokken 21.

50 år siden Stonewall

I år er det 50 år siden Stonewall-opprøret som startet den moderne LHBT-kampen. I juni 1959, mens homofili fortsatt var ulovlig i de fleste stater, stormet politiet nattklubben Stonewall i New York. I stedet for å gi etter for politiets ordre, samlet de seg på gaten utenfor for å gjøre motstand. Resten av historien kan du lese her.

Ifølge arrangøren var det i fjor 45.000 deltagere i paraden i Oslo og 250.000 tilskuere.

168 aktører er påmeldt til å gå i toget. Oslo Pride anslår at det vil ta et par timer. Rekkefølgen i paraden finner du her.