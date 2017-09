Endelig kan Oslo få et akvarium – i Bærum

80 år etter at Oslo begynte å arbeide med akvarieplanene ligger enda en utredning på vent. Den er tenkt oversendt bystyret sammen med planene for Filipstad.

Det er godt mulig den aldri blir sendt, for takket være en privat entreprenør sitter Bærum plutselig i førersetet.

Nord-Europas største akvarium

Storentreprenør Olav H. Selvaag, som er i full gang med å bygge en skihall på Lørenskog, ønsker å bygge akvarium på Fornebu.

Det skal ligge som to skjell, delvis ute i vannet ved Sjøflyhavna. Med et areal på mer enn 10 000 kvadratmeter og over syv millioner liter vann kommer akvariet til å bli større enn Den blå planet i København. Der har man én million besøkende hvert år.

Dermed vil det bli Nord-Europas største. Men Selvaag har vyer og ambisjoner utover å trekke turister til Fornebu:

– Vi skal skape et fantastisk akvarium som blir en av landets vakreste og ledende attraksjoner og et kraftsentrum for forskning og kunnskap. Dette blir Norges nasjonale akvarium, sier Selvaag.

Internasjonal attraksjon

– I tillegg til sunne politiske ideer og idealer er det havet som har lagt grunnlaget for det fantastiske velferdssamfunnet vi har i dag. Det har formet oss som nordmenn. Som nasjon hadde vi ikke eksistert uten havet. Likevel har vi ikke et nasjonalt akvarium, det er det på tide at vi får, sier Selvaag.

– Nå har vi en historisk mulighet.

Målet er at akvariet skal bli en attraksjon av internasjonal klasse til glede for Fornebu, Bærum, Oslo, hele Østlandet, Norge og for alle som kommer til Norge.

– Selve bygget er et arkitektonisk smykke og skal bygges i en kvalitet som vil løfte Bærum og Norge som turistmål. Et vakkert og lavmælt signalbygg tilpasset norsk skjærgård og som speiler overgangen mellom land og hav. Det skal stå seg gjennom tidene til glede for alle oss og kommende generasjoner.

Ferdig i 2023?

– Når kan det stå ferdig?

– Vi håper at vi kan komme i gang med å bygge i 2020. I så fall kan det stå ferdig i 2022 eller-23. Omtrent samtidig med at banen skal komme til Fornebu.

– Hva vil det stå på prislappen?

– Akvariet i København kostet 700 millioner for noe år siden ...

– ... så én milliard.

– ... er neppe en skivebom.

– Hvem skal betale?

– Selvaag-gruppen skal sørge for at finansieringen dekkes inn, blant annet ved merverdi fra tomtesalg.

– Kanskje ingen gullgruve for dere?

– Isolert sett er ikke et akvarium det. Men det kan bidra til å gjøre Fornebu enda mer attraktivt, og det vil være med på sikre kundegrunnlag for serveringstilbud og annen aktivitet som også gjør området attraktivt. Samfunnsmessig kan det være en god investering, og vi tror absolutt at det er behov for et akvarium i Oslo-området. Så vidt jeg vet, er Oslo den største byen i Europa som hverken har dyrehage eller akvarium.

– Og nå gjør dere noe med det?

– Vi har i hvert fall stedet, finansieringen og en aktør som har erfaring med store prosjekter, sier Selvaag.

Da er resten opp til politikerne i Bærum.

– Ideell plassering

Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog mener at akvariet passer godt inn i kommunens planer for Fornebu.

Haptic Architects/MIR.

– Jeg er stolt og glad på vegne av Fornebu og hele Bærum for at vi kan få en nasjonal attraksjon som Nord-Europas største akvarium. Plasseringen er ideell med nærheten til den kommende T-banen og rett ved hurtigbåt-kaia. Fornebu er det rette stedet for et akvarium, og det passer godt inn i våre planer for «fantastiske Fornebu», sier Hammer Krog.

Vippetangen er så langt det siste forslaget til hjemsted for det akvariet som Oslo ennå ikke har fått.

Og i Oslo rådhus, som har garasje der akvariet var planlagt, er det kanskje noen som trekker et lettelsens sukk.