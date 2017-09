Midt i Oslo ligger et lakse-eldorado

Flomdiger og mektig dundrer Akerselva forbi Mathallens og Dansens Hus. Den er et eldorado for laks. Og for laksefiskere. De står tett langs elvens bredder i disse dager – og har mange titalls tilskuere.

Laksefiske er blitt publikumssport midt i byens sentrum.

Fredag morgen er det lenge flere journalister langs elven enn fisk i den. Så napper det hos Godvik.

– Jeg er egentlig ørretfisker, men da jeg hørte om laksefisket midt i byen, måtte jeg bare prøve meg. Men det var nesten litt sjokkerende da laksen slo til. Jeg er glad for at jeg tok med meg en større stang enn det jeg hadde i går. Med den lille stangen hadde jeg ikke klart å lande denne ruggen, sier Godvik som har vært i elven fire dager den siste uken.

Laksen som settes ut i Akerselva, er en ekte villaks. Det er en truet art.

– Jeg har kanskje stått her i 12 timer. Noen vil si det er altfor mye, men jeg skulle gjerne ha vært her mer, sier Godvik, som ikke hadde fått fisk før han fredag morgen kunne posere i urbane omgivelser med en pen laks.

Da var alt greit.

Sen stamme i Akerselva

Men hvorfor er det laksebonanza i Akerselva nå? Alle vet jo at det beste laksefisket er på forsommeren når laksen kommer inn fra havet og går opp i elvene?

Fakta: Slik fisker du i Akerselva Det er lov til å fiske i elven opp til grensestolpen ovenfor ved Øvre Foss. Lenger opp skal laks og sjøørret som kommer gjennom, få gyte i fred. For å fiske laks og sjøørret må du ha betalt fisketrygdavgift. Det kan du gjør her. Du må også ha OFAs kort for Akerselva. Det koster 100 kroner for et døgn og 400 for en sesong. Det kan du kjøpe her. Alle former for stangfiske er tillatt. Det er lov å ta inntil tre fisker i døgnet, men de må være minst 35 cm. Det er forbudt å fiske fra, men ellers kan du fiske fritt langs elven. Det er lov å fiske ut september. Deretter er fisken fredet. OFA er ute og inspiserer to, tre ganger i døgnet.

Dan P. Neegaard

– Da kommer de første og største laksene opp i de aller fleste elvene, men laksen kommer for å gyte hele sommeren. I Akerselva har vi en sen stamme. De går opp i elven i september, hvis vannføringen er stor nok. Det har den gjort i så mange århundrer at det ligger i genene dens, sier Dag Øyvind Ingierd i Oslomarka fiskeadministrasjon (OFA).

De har lagt ned et kjempearbeid, for det er ikke tilfeldig at Akerselva er «full» av laks.

– Nei, det skyldes at nedbøren i høst har gitt høy vannføring, og at OFA har jobbet målbevisst for å få fisken tilbake etter klorutslippet i 2011 som vasket elven tom for liv, sier Ingierd.

Lærer seg elvelivet i kamuflasjefargede kar

– Hvert år har vi satt ut 200.000 yngel av laks og sjøørret i de øverste delene av elven hvor vannet holder drikkevannskvalitet. Rognen er strøket av 70–80 hunnfisk som tilhører villaksstammen i Oslofjorden, men som gyter i Sandvikselva. Det er nok fisk og nok rogn til å sikre etterveksten i Sandvikselva, forsikrer Ingierd.

Men det er ikke bare å klekke rognen og kaste den ut i elven.

– Nei. Etter at yngelen er klekket, blir den startforet i spesiallagede kar. De er malt i grønne og brune kamuflasjefarger for at laksen skal få riktig farge, og de har kunstgress i bunnen og andre formasjoner hvor laksen lærer å gjemme seg som i en naturlig elv.

Planter yngel

Utsettingen er også ganske så fagmessig og planlagt.

– Ja, vi er nøye på det, vi sier at vi planter fisk. Det betyr at fem mann i løpet av fem uker setter ut en yngel her og tre der, bak steiner og på forskjellige plasser fordelt over en strekning på syv kilometer, helt opp til Maridalsvannet. Der går laks og sjøørret i ett år eller to. 13 centimeter lang er fisken klar for havet. Da går den ned fossene og ut. Etter ett til tre år der ute, kommer den tilbake for å gyte, sier Ingierd.

Her kan du følge fisketelleren laksetrappen i Akerselva. Så langt i sommer har 414 fisk passert, 243 de siste syv dagene.

Og det møysommelige arbeidet har gitt resultater.

– Ja, den første generasjonen kom opp i elven i 2015. Da var vannføringen stor og fin, og det ble registrert 600 laks i laksetrappen. I årene før var det registrert 40–50 som var i sikkerhet i havet da elven ble forurenset. Det året var vannstanden høy og fin for laksen. I fjor registrerte vi 400 og i år hadde vi fredag formiddag registrert 414 fisk.

Unike omgivelser.

– Dette er en litt annen sport enn det vi vanligvis driver med, sier to andre som i disse dager prioriterer Akerselva høyere enn det mest. Fredag morgen var de på plass klokken seks.

– Vi blir trøtte på jobb, men det er utrolig flott og helt unikt at det går an å fiske laks midt i en storby. Vi er egentlig ørretfiskere, og bruker deler av ferien iført ullundertøy pål å slåss med mygg og ørret i vannene på Nordkynhalvøya i Finnmark. Dette er noe ganske annet, sier Christopher Solvik og Hans Petter Østerud.

De kaster håpefullt fristende mark ut i elven. Litt lenger ned langs elven ser de Godvik posere med storlaksen sin.

– Det betyr at det er én fisk mindre, men først og fremst er det motiverende. Nå er det jo bevist at det fortsatt er fisk her.