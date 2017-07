Kvinne ble bitt. Hund ble «fengslet». Eier anmeldt.

Klokken 14.20 ble politiet varslet av helsetjenesten om at en eldre kvinne var blitt bitt i leggen av en hund og blødde kraftig.

– Hvordan det hang sammen, vet jeg ikke, men sannsynlig var det publikum som var vitner til hendelsen som varslet helsetjenesten først. Så kontaktet de oss, sier operasjonsleder Toir Jøkling ved Oslo-politiet, som rykket ut til Lindeberg.

– Der fant vi først en kvinne som blødde så kraftig at folk som var til stede ikke klarte å stoppe blødningen. Ambulanse kom etter kort tid, og hun ble kjørt til Legevakten, sier Jøkling som forteller at politiet raskt fikk kontakt med hund og eier.

Noen ganger er det kanskje greit at hunden biter. Velplassert hundebitt avverget voldtekt.

– Jeg vet ikke hva slags hund det er og jeg kjenner ikke til hendelsesforløpet. Etter å ha konferert med en jurist, bestemte vi oss for å la et firma som driver med den slags, ta hunden i forvaring, mens vi vil opprette sak mot eieren som ikke har hatt kontroll på hunden. Eieren er en mann i 40-årene.

– Hvor ofte skjer dette?

– Jeg har ikke noe tall på det, men det skjer fra tid til annen at hund biter folk. Som regel er det nokså bagatellmessig - selv om konsekvensene kan være alvorlige nok - men her var blødningen så kraftig av folk til stede opplevde situasjonen som dramatisk. Da må vi gripe inn. Eieren har et ansvar for å ha kontroll på hunden, sier Jøkling.