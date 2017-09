Elev tatt med strømpistol i Oslo

Onsdag forrige uke på Stovner videregående skole hadde en elev holdt et elektrosjokkvåpen opp foran medelever på et av skolens fellesområder, skriver Dagsavisen. 16-åringen ble hentet av politiet og tatt med for ransaking av boligen hans.

To dager tidligere ble den samme eleven tatt med et annet elektrosjokkvåpen av en lærer. Våpenet ser ut som en lommelykt og skyter ut elektrisitet som lammer musklene hos offeret, ifølge avisen.

– Det ble ikke gjort ytterligere beslag under ransakingen, sier Jarle Kolstad, leder for forebyggende enhet ved politiet på Manglerud og Stovner.

Skjøt med luftvåpen på Ulsrud

Samme uke skjøt en elev med et luftvåpen med små metallkuler på Ulsrud videregående skole. Den hendelsen blir politianmeldt.

– Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes ha å registrert tidligere. Det er særlig ved en del utsatte skoler vi ser dette mønsteret, sier Kolstad, som mener problemene henger sammen med mobbing, vold, trusler, slagsmål og narkotikasalg.

Dagsavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra rektorene ved Stovner og Ulsrud videregående skole.