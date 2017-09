1. Hvis dette var kommunevalg ...

Hvis årets valgresultat hadde vært et lokalvalg, hadde venstresiden fortsatt hatt flertall i bystyret i Oslo. Totalt ville Ap, SV, MDG og Rødt hatt 30 av 59 plasser.

I tillegg hadde Sp kommet inn i bystyret med én representant – for første gang siden 1991.

Mens Ap ville mistet 3 (fra 20 til 17 mandater) og MDG ville mistet 2 (fra 5 til 3), ville SV økt med 3 (fra 3 til 6) og Rødt økt med 1 (fra 3 til 4).

Audun Braastad, NTB scanpix

2. Enorm forskjell mellom øst og vest

Oslo er en delt by også når det kommer til valg. Både Høyre og Ap får over 50 prosent av stemmene i sine beste valgkretser. For Høyre ligger de i villabydelene Vestre Aker og Ullern. For Ap ligger de i drabantbyene i Groruddalen.

De to store vinnerne i Oslo i stortingsvalget – SV og Rødt – gjør det best sentrale østkantbydeler. Sammen får de i underkant av 30 prosent av stemmene i Gamle Oslo bydel, mens de får ca. 25 prosent i Grünerløkka bydel.

Fakta: Partienes beste kretser Ap: 57,9 prosent (Stovner vgs.) Høyre: 53,8 prosent (Svendstuen skole) SV: 21,2 prosent (Tøyen skole) Venstre: 17,0 prosent (Hartvig Nissens skole) Frp: 16,0 prosent (Stovner skole) Rødt: 15,2 prosent (Kampen skole) MDG: 11,2 prosent (Foss vgs.) Sp: 8,0 prosent Sørkedalen skole) KrF: 4,2 prosent (Klemetsrud skole)

Også valgdeltagelsen spriker kraftig, og den er høyest er Høyre gjør det best. I de to vestkantbydelene i ytre by – Vestre Aker og Ullern – var valgdeltagelsen henholdsvis 88,5 og 86,8 prosent.

I de fire bydelene i Groruddalen og i Søndre Nordstrand bydel var den nesten 20 prosentpoeng lavere. Aller lavest lå Grorud bydel med 70,4 prosent.

3. Fra bystyret til Løvebakken

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Zaineb Al-Samarai (Ap) har begge sittet som faste representanter i bystyret i Oslo. Moxnes fra 2011 og frem til i dag, Al-Samarai i perioden 2011–2015.

Nå er de begge valgt inn på Stortinget. De fire andre nykommerne på Oslo-benken har ikke bakgrunn fra lokalpolitikken i hovedstaden.

Fakta: Oslo-benken 2017–2021 Arbeiderpartiet: Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen, Jan Bøhler, Siri Gåsemyr Staalesen (ny), Espen Barth Eide, Zaineb Al-Samarai (ny) Høyre: Ine Marie Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Hussain Kapur. Fremskrittspartiet: Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde. Sosialistisk Venstreparti: Kari Elisabeth Kaski (ny), Petter Eide (ny). Venstre: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen. Rødt: Bjørnar Moxnes (ny). Miljøpartiet de Grønne: Une Aina Bastholm (ny).

For Moxnes’ del så gir ikke stortingsvervet automatisk fritak fra bystyrevervet. Så i utgangspunktet må han møte begge steder – men en permisjonssøknad fra en stortingsrepresentant blir vanligvis tatt lett på av bystyrekolleger.

Lise Åserud, NTB scanpix

4. Disse mistet plassen sin

To profilerte representanter på Oslo-benken er falt ut av Stortinget: Hans Olav Syvertsen (KrF) og Stefan Heggelund (H).

KrF har tradisjonelt sikret seg utjevningsmandat fra Oslo. I år falt de så lavt i oppslutning at utjevningsmandatet i stedet glapp til Ap – og nettopp Zaineb Al-Samarai.

Heggelund blir imidlertid første vara til Stortinget for Høyre. Om partikollega Ine Marie Eriksen Søreide får fornyet tillit som minister, betyr det at han likevel vil møte fast også den kommende stortingsperioden.

Anette Karlsen

5. Vestkantvelgere hjalp Venstre

Venstre gikk tilbake i mye av Oslo. Men ved hjelp av velgere i Høyre-bastionene vest i byen, endte de likevel på 8,4 prosent – som var noe over resultatet for fire år siden.

I Ullern bydel fikk Venstre hele 14,8 prosent (frem 4,1 prosentpoeng). I Vestre Aker bydel fikk de 14,1 prosent (frem 3,5 prosentpoeng).

Men Venstre var nærmest å miste et mandat av alle partier. Totalt fikk Venstre 30.501 stemmer. Hadde de fått bare 2282 stemmer færre, hadde de bare fått ett i stedet for to mandater.

Berit Roald, NTB scanpix

6. Begge énmannsgruppene fra Oslo

To av de ni stortingspartiene i perioden 2017–2011 har bare én representant: Rødt og MDG. Begge partier er valgt inn fra Oslo.

Énmannsgrupper har vært regelen heller enn unntaket de siste 30 årene. Rasmus Hansson (MDG) var ensom svale 2013–17. Steinar Bastesen (Kystpartiet) satt på Stortinget i 1993–97 og i 1997–01. Erling Folkvord (RV) var valgt inn i perioden 1993–’97, mens Anders Aune (Framtid for Finnmark) satt i 1989–93.