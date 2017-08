Slik vil studentene lage fremtidens bydel

Det er ikke hverdagskost at erfarne byplanleggere og ingeniører får muligheten til å forme en helt ny bydel fra «scratch».

Ofte handler dagens byutvikling om transformasjon av eksisterende områder. Derfor var det tidenes sommerjobb 12 masterstudenter fikk i år.

– Det er en veldig unik mulighet å få kunne bygge opp noe helt fra bunnen av, starte med helt blanke ark, sier Guro Ranum. Hun er en av tolv mastergradsstudenter fra en lang rekke studieretninger, som på forsommeren ble engasjert til å utarbeide en såkalt mulighetsstudie for «Kjeller 2023».

Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal flytte sine vedlikehold- og modifikasjonstjenester for F-16 og Sea King helikoptre fra Kjeller flyplass i Lillestrøm innen 2023. Området skal deretter reguleres til boliger.

Sweco/Aspelin Ramm

Ingen krav

– Vi fikk ganske frie tøyler. Oppdraget var å være visjonær og fremtidsrettet, men også tenke realistisk på utviklingen. De ville gjerne ha nye tanker fra oss som nyutdannet, sier Ranum.

Og «de» er eiendomsutvikleren Aspelin og Ramm og ingeniørselskapet Sweco.

Studentene har kalt prosjektet «Superbyene». De vil at Kjeller skal fremstå som et fyrtårn når det gjelder fremtidige boformer for de 10.000 innbyggerne som er tenkt bosatt på området.

– Vi ønsker at denne byen skal ha supre løsninger på alle felt, både på transportløsninger, bolig, energi og sosiale tiltak. Målet er at Kjeller skal fremstå som et fremtidig forbilde for andre byer, sier Ranum. Selv har hun en bachelor i byutvikling og urban design fra Universitetet i Stavanger, og ble nettopp ferdig med en master i urban design fra Aalborg Universitet.

Sweco/Aspelin Ramm

Studentene har skissert en klimavennlig bydel som de selv kan tenke seg å bo i en dag, med bærekraftige og sosiale løsninger de selv savner. I forslaget til nye Kjeller legges det blant annet opp til selvkjørende busser på egne traseer. All bilbruk skal bort, i stedet vil hvert nabolag ha sin egen delebilsentral.

Ved at det meste av de servicefunksjonene beboerne trenger i sitt daglige liv legges på området, forsvinner også behovet for bil.

Hele 93 prosent av bydelens energibehov skal dekkes gjennom solceller. Mange vegger og tak skal dekkes av solcelleanlegg. De vil også bruke overskuddshydrogen fra nærliggende industri til all matlaging.

– Vi har fokusert på en blandet boligstruktur. Samtidig ser vi for oss grønne tak på så mange bygg som mulig, disse vil ha ulike funksjoner, landbruk, hager, trær for vannoppsamlingens skyld. Det viktigste er at ikke alt skal være likt, sier Ranum.

Sweco

Bofellesskapstanke

Under Aftenpostens boligdebatt under Arendalsuka mente Norske arkitekters landsforbund at det i dag bygges feil type bolig, at det måtte satses mer på en sosial delingsmodell. Og nettopp det har disse studentene foreslått. De mener at innbyggerne kan skape økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft ved å eksempelvis å lage mat og vaske klær i fellesskap.

– Det har vært hovedfokuset når vi utviklet boformene våre, at folk kan bo i mindre enheter og heller dele større felleslokaler. Det gjør at man skaper et bedre sosialt samhold i byene, man sparer ressurser ved at man kan dele på utstyr og tjeneste, sier Ranum.

For å møte den kommende eldrebølgen, er bofellesskap også nyttig ved at ulike generasjoner kan bo sammen og dra nytte av hverandre og dermed bo lengre i egen bolig, mener hun.

– Hva skal til for at dette prosjektet deres skal bli en realitet?

– Jeg tror dette kan bli realitet hvis folk er villige til å tenke utenfor boksen, tenke litt fremover. Vi må se utviklingen av Kjeller over lang tid, sier hun.

– Vil bli brukt

Sweco/Aspelinn Ramm

Og det er nettopp Aspelin Ramm som skal utvikle tomten når Kjeller flyplass legges ned. De ser på studentenes studie som et viktig innspill.

– Det å utvikle en tidligere kortflyplass har vi aldri gjort før. Derfor var det fristende å teste ut hvordan unge mennesker, som utdanner seg for å bli fagpersoner, ser på de mulighetene som ligger der, sier markedsdirektør Sverre Landmark.

I dag skal studentene presentere forslagene til sine oppdragsgivere, i tillegg til ordføreren i Skedsmo kommune.

– Det jeg har sett virker veldig lovende, jeg ser veldig frem til å se resten, sier Landmark.

– Hvordan vil dere bruke dette videre i reguleringsarbeidet?

– Det sier seg selv at vi ikke kan bruke studenter til å tegne hele grunnlaget for en hel reguleringsplan, men alt tyder på at vi kommer til å se spor av denne oppgaven i det som blir utviklet på Kjeller. Vi ønsker å komme frem til ting som oppfattes som nytt og som peker fremover, sier Landmark.

Arkitekt og byplanlegger Barbara Ascher hos Sweco har fulgt studentene gjennom sommeren. Hun tror studentene har et helt annet utgangspunkt enn erfarne byutviklere i en slik prosess.

– Jeg ser verdien av at studentene har kunne ta utgangspunkt i den store visjonen for å lage et helhetlig konsept. De har hatt frie tøyler og store muligheter til å påvirke prosjektets innhold, sier hun. Det samme gjelder valg av boform.

– Vi står foran et stort generasjonsskifte, med unge folk som ser fordelen med en slik boform, både sosialt og økonomisk, sier hun.