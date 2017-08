– Nei, sier Alf Folmer da Osloby spør om det har vært større folkesamlinger på Rodeløkka enn den som tirsdag kveld samlet seg rundt ham og fulgte i hans fotspor. – Ikke som jeg kjenner til.

Og han kjenner til det meste når det gjelder Rodeløkka. 96-åringen bor i Stockholm, men setter seg gjerne i bilen og kjører til Oslo for å dele minner fra sin oppvekst på Rodeløkka.

I fjor ga han ut boken «Gutten fra sjokoladefabrikken» om oppveksten i bygningen som huset Bergene sjokoladefabrikk. Osloby har grunn til å tro at det ikke er helt utenkelig at den kommer i ny og utvidet utgave.

Bok skapte interesse

– Og nettopp boken er sikkert én grunn til at det kom så mange på denne turen, sier Hanna Gogstad som er kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Museum. De forsøkte å telle deltagerne.

– De kom og gikk, og det var ikke lett å telle dem, men vi kom til at det var mellom 700 og 900. Uansett så er det ny rekord for disse vandringene.

– Flere grunner enn boken til det store oppmøtet?

– Det er generelt stor interesse blant både unge og eldre for våre vandringer her på Rodeløkka. Det handler blant annet om at det skjer mye i denne bydelen som derfor har stor aktualitet, sier Gogstad.

Byvandringen som ble til en «folkevandring», skapte tendenser til et aldri så lite trafikkaos i berørte gater på Rodeløkka.

Begynte med et drap

Og de som møtte opp på Rodes plass, oppkalt etter stiftsprosten som i 1854 kjøpte løkka og har gitt den navn, angret neppe. Her begynte Folmer sin vandring med å fortelle om det grusomme sjalusidrapet, Mordet på Rodes plass. Det skjedde i snekkerverkstedet som i dag er et bolighus, nyttårsaften 1928.

Og så gikk det slag i slag fra sjokoladefabrikken Freia til sjokoladefabrikken Bergene. Vi spaserte gjennom gamle gater som står frem i ny skikkelse. Gjennom en bydel hvor det i Folmers oppvekst kunne bo ti mennesker i en leilighet på ett rom og kjøkken men som i dag invaderes av bedrestilte fra vestkanten.

Det var trange kår på Rodekløkka, men tidene har forandret seg. Idag finner du blant annet denne drømmeboligen der.

Nye tider, andre tider

Tidene har endret seg, og Folmer husker at trikken fra Skillebekk endte sin ferd i Verksgaten på Rodeløkka, og han evner å fortelle enkelt og fengende om trikken og gauking i Frelsesarmeens lokaler og mannen som døde da superlimet som limte sammen tauet han hang i høyt over Dælenenga ikke var mer supert enn at han stupte ned og døde. Og mye, mye annet.

Han minnes gamle dager, men gutten som gjennomførte en klassereise og ble suksessrik arkitekt i Sverige, kan også glede seg over nye boligblokker i moderne arkitektur med en helt annen standard enn den han vokste opp i.

Og han savner slett ikke stanken som rev vesle Alf i nesen da han, på vei til Sofienberg skole, måtte passere garveriet som forpestet hele nabolaget.