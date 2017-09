Første gang Rune prøvde heroin, var det som om alt falt på plass. Han hadde ingen bekymringer, det var ingenting som plaget ham. Det var moro helt frem til han hadde solgt alt han eide og sto på bar bakke.

Det tok bare 14 dager i hans tilfelle.

– Å bli hektet på heroin er ikke noe jeg unner min verste fiende, sier Rune i dag.

Massiv samhandlingskritikk

Velferdsetaten i Oslo kommune har satt sammen et omfattende kunnskapsgrunnlag – en type forarbeid og innsamling av informasjon – om rusomsorgen. Der har de gått gjennom alt fra forebygging og behandling, til lavterskeltilbudene som eksisterer i sentrum.

Kunnskapsgrunnlaget skal gi politikerne et best mulig utgangspunkt for en bystyremelding om rusomsorg, som skal komme i løpet av høsten.

Aftenposten har snakket med flere sentrale aktører involvert i rusomsorgen. Alle trekker frem samhandling som rusomsorgens største akilleshæl i dag:

Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) beskriver rusomsorgen som et «oppsplittet system», som frustrerer de involverte.

Velferdsetaten kritiserer samhandlingen generelt, men er spesielt kritiske til mangelen på både felles elektronisk kommunikasjon og felles journalsystem.

Kirkens Bymisjon trekker blant annet frem den dårlige sammenhengen mellom behandling og sosialtiltak, og mener det fører til hull i kjeden av tiltak.

Tar suboxone daglig

Vi treffer Rune Engebretsen på Dalsbergstien hus, et midlertidig botilbud for rusmisbrukere. Rune har bodd her før, men er kun innom nå for å hente sin daglige dose med Suboxone. Legemiddelet hjelper ham å stagge suget etter heroin.

Den henteturen har han gjennomført annenhver dag siden mai. Etter å ha hentet dosen, pleier han å dra videre til Akershus festning. Der legger han seg ned og tar seg et par rusbrus – og en joint.

– Jeg har lovet meg selv og legene at jeg aldri skal slutte med cannabis. De fikk bakoversveis da jeg sa det og lurte på hvorfor. Da sa jeg at jeg aldri har hørt at noen har dødd av det. Og den hjelper meg å holde meg unna andre rusmidler.

Han nærmer seg 30 år i rusomsorgen, og har vært inn og ut av diverse behandlinger og avrusningsinstitusjoner. 15 ganger har han vært bak murene i ulike fengsler.

Han har lite til overs for behandlingen systemet har gitt ham.

– Jeg har vært en kasteball i systemet i 30 år. Det å få hjelp i det offentlige er som å spørre veggen. Du blir sendt hit og dit. Én person har ikke peiling, nestemann har heller ikke det, og nestemann etter det vet ikke engang hvem du skal kontakte. Og sånn går det, da.

Byråden: – Oppsplittet system

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, kjenner igjen problemstillingen Rune beskriver.

– Det er et veldig oppsplittet system, og det er vanskelig å få oversikten. Innbyggerne blir ofte frustrerte, ikke minst hvis de har et rusproblem på toppen av annet når de søker hjelp, sier hun.

Hun mener dette fører til liten grad av kontinuitet for folk som trenger hjelp.

– Det er veldig mye utskiftning av saksbehandlere, og man får i for liten grad en fast person å forholde seg til, selv om Nav jobber for å få til en forandring. Nav bør også oftere ut og oppsøke folk der de er. Det er ikke alle som har kreftene og helsen som skal til for å finne ut av systemet, sier hun.

Fakta: Narkotika-dødsfall I snitt registreres det årlig ca. 260 dødsfall som direkte følge av narkotikamisbruk. Tallet har vært relativt stabilt siden årtusenskiftet. Ca. 80 prosent er overdoser, ca. 10 prosent er selvmord og ca. 10 prosent er dødsfall som følge av langvarig avhengighet. Oslo og Bergen er svært overrepresentert i statistikken, nær 40 prosent av dødsfallene skjer i de to byene. Norge har i mange år hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall pr. innbygger i Europa. Noe av forklaringen er imidlertid forskjeller i hvordan de ulike landene fører statistikken.

Også John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, trekker frem samhandling som feltet der manglene er størst.

– Det er mest å hente på mer samhandling mellom aktørene på rusfeltet. Mange av anbefalingene våre i kunnskapsgrunnlaget til ny rusmelding handler om nettopp dét, sier han.

Ikke felles journal-løsning

Det finnes i dag ingen felles elektronisk plattform der spesialisthelsetjenestene og tjenestene i kommunene kan kommunisere med hverandre, påpeker Kari Fauchald, prosjektleder bak kunnskapsgrunnlaget.

Oslo kommune har kjøpt inn en såkalt elektronisk IP-løsning (individuell plan), der brukerne og dem de samarbeider med har tilgang. Men spesialisthelsetjenestene og kommunen kan ikke gå inn på samme tjeneste, fordi det er ikke lovgrunnlag for at de kan bruke det. Noe felles journalsystem har de heller ikke.

Fauchald er svært kritisk til at ingen av disse elementene er på plass.

– Det er et kjempeproblem. Hvordan tenker Helsedirektoratet at spesialisthelsetjenesten og kommunen skal samarbeide til brukers beste når en så enkel ting som det ikke er på plass?

I statlige Helsedirektoratet er de klar over problemstillingen.

– Det er ikke ukjent at journalopplysninger ligger i flere baser, men det arbeides med å løse det. På dette området har man klart å få til praktisk samarbeid tross de tekniske utfordringene, sier Svein Lie, divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten i Helsedirektoratet.

Han forteller at det foretas investeringer i milliardklassen for å finne løsninger, og arbeidet med «Én innbygger – én journal» er fullt i gang, men det vil fortsatt ta noen år. Arbeidet med en felles elektronisk kommunikasjonsplattform er også i gang, men også det vil ta tid å løse.

Samme botilbud etter avrusning

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon trekker i likhet med kommunens representanter frem samhandling som enkeltpunktet der rusomsorgen har størst forbedringspotensial.

– Samhandling er rusfeltets store utfordring og mulighet. Det trengs bedre sammenheng mellom behandling og sosialtiltak, kommunale tiltak og spesialistbehandling, og bedre samhandling mellom rus og psykiatri, sier Hvambsal.

Hun påpeker at konsekvensene av dårlig samhandling fører til hull i kjeden av tiltak.

– Ett eksempel er rusbehandling i institusjon. Vi har mange eksempler på vellykkede behandlingsopphold på institusjon, og så kommer man tilbake til boliger der man lever et sted det er greit at man ruser seg. Og det er vanskelig å forbli rusfri i et slikt miljø, sier hun.

For Rune Engebretsen er ikke det Hvambsal sier noe nytt. Han vet nøyaktig hva hun snakker om etter flere avrusningsopphold. Han har ofte flyttet tilbake til det samme hospitset som han forlot.

På spørsmål om han synes det er vanskeligere å bli rusfri i et slikt miljø, er han ikke i tvil:

– Selvfølgelig er det det! Du bor i samme bygg som nåværende eller tidligere alkoholikere og rusmisbrukere. Skulle heroinsuget melde seg, så vet du hvilken dør du kan banke på.

– Ettervern er rusomsorgens verkebyll

«Ettervern er selve ryggraden i rehabiliteringen av rusavhengige», skriver Anlov Mathiesen, tidligere redaktør i gatemagasinet =Oslo, i sin bok Omsorgsindustrien.

Men det er akkurat ettervernet som har aller størst problemer, mener han.

– Ettervern er den store verkebyllen i rusomsorgen. Og grunnen til det er at det er så monumentalt krevende økonomisk å gjøre noe med det på kort sikt, men det ville vært en enorm besparelse på lang sikt, sier Mathiesen.

I løpet av de periodene Rune Engebertsen har vært inne til behandling, har han merket seg én ting:

– Du får det du er der for. Du får det du skal ha, og så er det liksom ikke noe mer. Jeg tror at den dagen du pakker sakene dine og går ut porten, så husker de ikke navnet ditt engang.

Han er blitt spurt om ettervern i mange år, men vet fremdeles ikke hva det offentlige legger i ordet.

– Jeg har aldri opplevd å få ettervern. Altså, ettervern er kanskje at de prater med meg en gang i uken. Hvis jeg to dager etterpå får et heroinsug og stikker til byen for å kjøpe meg heroin, så får ikke de vite det. Jeg kan sitte og lyve dem huden full uken etter.