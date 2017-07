10 tips for helgen (13.–16. juli)

1. Kongelig kunst

4. juli åpnet Dronning Sonja Kunststall i en del av Slottet som aldri tidligere har vært tilgjengelig for publikum. Midtstallen i de gamle stallbygningene er nå en arena for kunst- og kulturaktiviteter. Den første utstillingen er viet norsk samtidsgrafikk.

Hvor: Dronning Sonja Kunststall

Når: Mandag–søndag kl.11.00–17.00

2. Talentsommer i Operaen

Ole-Morten Vestby

Unge talenter står side om side med profesjonelle operasolister på Operaens Scene 2 i helgen. I løpet av en 14 dagers workshop har 40 sangere innstudert musikalen A Little Night Music og operaen The Rape of Lucretia. De spiller tilsammen fem forestillinger fredag, lørdag og søndag.

Hvor: Operaen Scene 2

Når: Fredag, lørdag og søndag

3. Gamle rockehelter vender tilbake

På 70-tallet var Uriah Heep regnet som et av verdens tøffeste heavyband sammen med Deep Purple, Led Zeppelin og Black Sabbath i en del skolegårder rundt om i Oslo. De har gjennomgått en hel del personellskifter, men låtkatalogen med hjemme alene-festperler som «Sweet Lorraine», «Lady in Black», «July Morning» og ikke minst «Easy Livin’» er forhåpentlig på programmet.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl.21

4. Fredløs cowboy på streif

Handout

Sam Outlaw har vært innom Oslo før, men da i duoformat. Denne gang er det med fullt band og albumet Tenderheart i skreppa. Outlaw regnes som en av de fremste innen den nye bølgen av country sammen med Sturgill Simpson, Daniel Roman og Chris Stapleton. Så det er bare å sale på eller ta jernhesten ned til gamle Torggata bad for å dykke ned i hans musikalske univers.

Hvor: John Dee

Når: Søndag kl.21

5. Trio med pondus og trøkk

Snakk om trio med musikalsk ballast: Haakon Graf har siden 70-tallet vært en markant skikkelse som keyboardist i Ruphus, med Jan Garbarek, Terje Rypdal og senere Paul Jackson, Mike Clark, Airto Moreira, Flora Purim, Frank Gambale og Dennis Chambers, for å nevne noen. Trommeslager Erik Smith og bassist Per Mathisen har gjennom årene spilt med artister innen de fleste sjangre. Sammen spiller de en miks av groovy, funky musikk ispedd impulser fra brasiliansk og cubansk tradisjon.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Fredag kl.22

6. Ta mikrofonen!

Frode Pedersen

Vil du bli bedre kjent med populære artister, som Wenche Myhre, a-ha, Dimmu Borgir og Nico & Vinz, er Popsenteret stedet. Her er det åpent i hele sommer, og barna kan være med på Feriepop, der de får synge, danse og rappe. Alle kan bli med på en tidsreise igjennom norsk populærmusikk. Omvisninger holdes på norsk og engelsk alle dager, bortsett fra mandag.

Hvor: Popsenteret

Når: Tirsdag til søndag fra kl.10

7. Afrikanske beats

David Adedeji Adeleke, bedre kjent under artistnavnet Davido. Artisten er en amerikanskfødt nigeriansk afropop-/afrobeat-artist, sanger og plateprodusent. Han har vært aktiv som artist siden 90-tallet, og i fjor signerte han kontrakt med plateselskapet Sony.

Hvor: Eventhallen, Nils Hansens vei 4B, Bryn

Når: Fredag kl.20.30

8. Oppstandelse uten nåde

Sean Smith

Standupperen Steve Hofstetter ble YouTube-stjerne over natten da han gruset en som forstyrret showet. I løpet av tre dager hadde tre millioner sett klippet. Men artisten står også bak populære podkaster som Finding Babe Ruth og Major League Podcast. Han har vært på The Late Late Show with Craig Ferguson og E! True Hollywood Story, Comics Unleashed, Comedy All-Stars, Quite Frankly, White Boyz in the Hood, Countdown med mer. Nå er han en snartur innom Oslo, så sjekk ham ut.

Hvor: Smelteverket

Når: Fredag kl.19

9. Hipsters meg her og der

NTB scanpix

Grünerløkka og området rundt Youngstorget er så trendy at det stadig vekk omtales i internasjonale magasiner. Hipsterne trives veldig godt her, og vil du stifte nærmere bekjentskap med byens hipstere, kan du bli med på byvandringen OurWay Tours: Hipster Oslo walking tour. Turen er nok myntet på utenlandske turister, arrangeres på engelsk og tysk og krever påmelding.

Hvor: Turen starter på Youngstorget

Når: Fredag og lørdag kl.11.00

10. Dans som Kate Bush

The Most Wuthering Heights Day Ever går av stabelen for andre gang på rad. Ideen er å danse slik Kate Bush gjorde i videoen til hiten «Wuthering Heights». Arrangementet skjer verden rundt, blant annet i Berlin, København, Rotterdam, Adelaide, Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Hobart, Newcastle, Perth, Blue Mountains, Atlanta – og Oslo.

Vil du delta, er kleskoden rød kjole, rød strømpebukse og svart belte. Det vil bli gitt opplæring i dansen for dem som ikke er helt inne i Kate Bushs univers.

Hvor: Akerselva utenfor Pila, Nedre Elvebakke

Når: Lørdag kl.14–16