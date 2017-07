Hafslund-styret sier nei til Oslo kommune igjen. De vil ha mer penger.

Oslo kommune sitter med store planer om å kjøpe opp samtlige aksjer i Hafslund, men møter motstand.

For andre gang på en måned anbefaler Hafslund-styret aksjonærene å ikke takke ja til tilbudet fra Oslo-kommune, ifølge en børsmelding.

Tilbudet fra kommunen er på 96,75 kroner pr. aksje, men styret mener at aksjene er verd betydelig mye mer.

Ifølge en verdivurdering gjort av Sparebank 1 Markets skal hver aksje være verdt 139 kroner etter dagens verdi, og så mye som 168 kroner pr. aksje om fremtidens verdivekst medregnes i dagens sum.

Det er også i tråd med selskapets egne vurderinger, står det i børsmeldingen.

Oslo kommunes planer om å kjøpe opp resten av Hafslund kom i april. Her kan du lese hvorfor.

Kan koste én milliard ekstra

Derfor anbefaler styret å si nei, noe de også gjorde i juni. Da var tilbudet fra Oslo kommune, som vil kjøpe Hafslund sammen med Fortum, det samme.

Dermed kan det ligge an til at saken går til retten, noe Hafslund-styret også anbefaler aksjonærene å gjøre. Saken kan havne i retten fordi Oslo og Fortum allerede eier 91,29 % av stemmene og 87,83 % av aksjene i selskapet.

Dermed kan de tvangsinnløse de gjenværende aksjene, og retten avgjør kjøpesummen.

Det kan føre til at oppkjøpet vil koste Oslo og Fortum, som sammen danner selskapet Oslo Energi, én milliard kroner ekstra, skrev E24 i juni. Da var svaret fra Hafslund-styret var det samme.

Da ga Geir Lippestad uttrykk for at en høyere pris ikke ville påvirke kjøpet, og at de hadde midler nok til å betale den høye regningen.