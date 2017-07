31 mosjonister sykler fra Oslo til Paris

Endestoppet deres er Concorde-plassen i Paris, hvor gjengen møtes av venner og familie. Etter en god «seiersklem» skal de sykle opp Champs-Élysées til Triumfbuen, for å sette kronen på verket.

Ifølge Jonny Moen, som fungerer som kaptein og hjelpeleder, består gruppen av mosjonister i alle fasonger og aldre. I hovedsak er det deltagere som ikke kjenner hverandre fra tidligere. Noen er erfarne syklister, andre har mer nylig blitt bitt av sykkelbasillen.

– I mai møttes vi for første gang for den første treningssamlingen. Da fikk alle en innføring i det å sykle som en gruppe på veien. Under den andre treningssamlingen i juni fikk deltagerne kjenne mer på det å sykle langt, da vi syklet 16–18 mil både lørdag og søndag, sier Moen.

Han understreker at målet med turen er selve turen.

– Dette er ikke et sykkelritt, men en tur. I Norge har mange fokus på å kjøre ulike ritt hvor tidsbruk er viktig. Her er vi på tur, selv om deltagerne naturligvis må være i relativt god form for å gjennomføre. De aller fleste klarer å fullføre, men det kan være ulike årsaker til at noen får problemer underveis. Det kan være små ulykker eller at varmen blir en utfordring, sier Moen.

Gruppen ankommer Paris to dager før Tour de France-rytterne når mål. 23. juli skal Alexander Kristoff og de andre rytterne ha tilbakelagt 3500 kilometer på 23 dager.

Arrangeres for femte gang

Det stilles ikke spesifikke krav til syklistene som vil delta, bortsett fra at de bør ha syklet minimum 250 mil i år før turen til Paris starter.

Snittalderen på deltagerne er i år omtrent 51 år, men tidligere har deltagere på både 16 og 74 år fullført.

Til start stiller 11 kvinner og 20 menn. Altså ligger laget godt over kvinneandelen i Norges Cykleforbund som er på 14 prosent.

Sykkelturen fra Oslo til Paris arrangeres i år for femte gang, og neste år planlegger arrangørene en annen rute der de skal innom fem hovedsteder i Europa.

– Dette blir min fjerde gang. Det er en fantastisk opplevelse å kunne kombinere sykling med ferie. I tillegg er dette en sosial tur, hvor man møter nye mennesker som har like interesser og mål, sier Moen.

Christian Sørgjerd

Turen starter i Oslo, før deltagerne tar sykkelen fatt til Larvik og derfra tar fergen til Hirtshals i Danmark. Deretter fortsetter sykkelturen gjennom Danmark til Tyskland og videre innom Nederland og Belgia før de ankommer det endelige stoppestedet, nemlig Frankrike.

– Planen er å starte klokken åtte hver morgen og sykle omtrent 20 mil. Ruten er imponerende, og vi kjører gjennom fantastisk fint landskap på småveier. Siste biten inn til Paris er fantastisk bra, hvor de tre siste milene inn til bykjernen går langs en gammel kanal. Langs kanalen ser vi sakte, men sikkert byen vokse frem foran oss, forteller Moen.

Startet å sykle i fjor

Ingvild Eriksen Stehl fra Oslo startet å sykle i april i fjor og er dermed en av årets mer uerfarne deltagere.

– Da jeg syklet på vei til jobb i juni i fjor, traff jeg denne gjengen utenfor Oslo rådhus. De sto alle stilt opp med flotte lagdrakter, og de bare strålte. Jeg spurte dem hva de skulle og fikk til svar at de skulle sykle til Paris. Jeg spurte «Hvordan gjør man det?», og fikk til svar: «Man bare sykler», forteller Stehl.

Christian Sørgjerd

Det første hun gjorde da hun kom frem til jobb var å google «Oslo – Paris på sykkel». Der og da bestemte hun seg for å gripe muligheten til å gjennomføre et hårete mål sammen med andre sykkelinteresserte. Å se Tour de France har også lenge vært et ønske.

– Jeg er kanskje litt naiv, men jeg ser ingen problemer og vil ikke grue meg. Hvis man vil og har et ørlite snev av galskap, så får man det til. Jeg gleder meg som en unge, sier Stehl.