Kvinne siktet for å ha knivdrept ektemannen på Grefsen i Oslo

Leiligheten der drapet skjedde ligger i Kjelsåsveien på Grefsen. Ektemannen var midt i 30-årene.

–De to involverte bodde på samme adresse. Til stede var også to gutter i tenårene, som er siktedes sønner. De blir tatt hånd om av sin familie, sier Kjetil Moen, fungerende leder for seksjonen for alvorlige voldssaker i Oslo-politiet.

Politiet fikk melding om drapet klokken 23.32 tirsdag.

– Det var en av sønnene som varslet politiet, forteller Moen.

Kvinnen er ikke tidligere straffet. Hun har hittil ikke ønsket å forklare seg for politiet og har heller ikke fått oppnevnt forsvarer.