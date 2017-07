Kvinne siktet for drap på ektemannen – anmeldte ham for vold i 2014

Ektemannen var midt i 30-årene. Voldshendelsen skjedde som kostet ham livet skjedde i parets felles leilighet på Grefsen.

– De to involverte bodde på samme adresse. Til stede var også to gutter i tenårene, som er siktedes sønner. De blir tatt hånd om av sin biologiske far og øvrig familie, sier Kjetil Moen, fungerende leder for seksjonen for alvorlige voldssaker i Oslo-politiet.

Politiet fikk melding om drapet klokken 23.32 tirsdag.

– Den ene av de to tenåringssønnene var vitne til deler av hendelsen, og det var også han som meldte fra til politiet om knivstikkingen, sier Moen.

– Har paret vært gift lenge?

– Noen år.

Har tidligere anmeldt ektemannen for vold

Kvinnen, som er siktet for å ha drept sin ektemann på Grefsen i Oslo sent tirsdag kveld, anmeldte ham i 2014 for vold og begjærte besøksforbud.

Det bekrefter politiet overfor Aftenposten. Kvinnen er i slutten av 40-årene og norsk, mens mannen var i midten av 30-årene og utenlandsk statsborger.

– Hun anmeldte ham for legemsfornærmelse to ganger i 2014. Den første anmeldelsen trakk hun selv, og den andre ble henlagt av politiet, sier Moen.

Den siste saken mot ektemannen ble henlagt etter bevisets stilling.

Kvinnen er ikke tidligere straffet.

Avhørt onsdag ettermiddag

Advokat Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som kvinnens forsvarer.

– Hun er villig til å gå i avhør, men vi mener at hun bør få legetilsyn før avhøret, sa Larsen til Aftenposten ved 15-tiden onsdag.

Senere på ettermiddagen fikk siktede legetilsyn, bekrefter politiet overfor Aftenposten, og deretter ble det gjennomført et avhør.

Under avhøret hadde siktede bistand av Larsens kollega, advokat Inga Laupstad.

Laupstad ønsker ikke å kommentere kvinnens helsetilstand.

– Det er blitt gjennomført et avhør nå i ettermiddag, er det jeg kan si, sier Laupstad.

– Hvordan stiller siktede seg til spørsmålet om straffskyld?

– Det er ikke tatt stilling til det ennå.

Det er ikke kjent om avdøde har annen familie i Norge. Politiet har ennå ikke fått kontakt med pårørende for å varsle dem om dødsfallet.

Uklart hendelseforløp

Mannen ble erklært død kort tid etter at nødetatene ankom leiligheten rundt midnatt.

Hva som skjedde i forkant og under hendelsen, er foreløpig uklart. Politiet har sikret en kniv de mener kan være drapsvåpenet. Det er ingen mistanke om at flere personer er involvert.

Obduksjonsrapporten blir høyt prioritert på grunn av sakens alvor, opplyser Moen.

– Vi venter på en foreløpig obduksjonsrapport som trolig vil være klar i løpet av onsdag. Fengslingsmøtet vil trolig finne sted torsdag.

– Jeg ber om at de to sønnene nå skal få ro, og at det respekteres, understreker Moen.