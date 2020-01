Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt opplyser at det trolig dreier seg om et gjengoppgjør.

– Vi fikk melding klokken 20.20 om at to gjenger barket sammen i Gjøvikgata på Bjølsen. Vitnet meldte om to smell som ble oppfattet som skudd, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt.

Tre minutter etterpå ble politiet kontaktet av et annet vitne i Bentsebrugata, som opplyste at det ble avfyrt enda et skudd.

– Der fant vi en mann, liggende på bakken. Han var skutt i armen og ble kjørt til Ullevål sykehus med ambulanse, sier Iversen. Mannen er ikke livstruende skadet, ifølge politiet.

– Vi kjenner mannen fra tidligere og ønsker å avhøre ham så fort det lar seg gjøre, sier Iversen.

Tre-fire personer ble sett løpende fra stedet etter skytingen.

– Så langt har vi bare en vag beskrivelse av dem, men vi har kontakt med flere vitner på stedet og håper å få mer informasjon etter at vi har tatt avhør av dem, sier Iversen.