«Kom og gjør et kjempe kupp på persiske håndknyttede kvalitetstepper.» Over en halv side under tittelen Romjulssalg, frister Pars Tepper på Majorstuen i Oslo med kjempetilbud i Aftenpostens utgaver lørdag og søndag.

I sentrum for annonsen ruver tallet «75 prosent» med en tydelig minus foran. Så godt er tilbudet, at butikken til og med holder søndagsåpent.

Men det interessante er at butikken har tilbudt «Tidenes teppekupp» med 75 prosent avslag jevnt og trutt gjennom hele året. Da har det riktig nok stått en liten «opp til» foran det voldsomme tallet.

Spørsmålet blir om det overhodet selges tepper til «full pris», og hvordan den fastsettes.

Opphørssalg i to år

Kreativ markedsføring i teppebransjen er ikke noe nytt, og «teppekongen» Mahmood Maktabi har ledet an med sine fargesterke annonser og stadig nye begrunnelser for salg: Flyttesalg, opphørssalg, vannskadesalg, åpningssalg. Allerede på 80-tallet hadde han sitt første opphørssalg – stemplet ulovlig av Markedsrådet – men holdt det gående i år etter år.

I 2013 varslet han at han ga seg for godt, men etter et halvt år rykket han inn en annonse i Aftenposten og fortalte at han kjedet seg som pensjonist – og åpnet butikken igjen.

Maktabi sparte aldri på de fristende tilbudene, og lokket kundene med avslag på både 80 og 85 prosent.

Men til slutt gikk «kongen» for langt. Etter at han annonserte opphørssalg – i samme lokale – sammenhengende fra oktober 2014 til desember 2016, satte Markedsrådet foten ned. Firmaet ble ilagt et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner.

Datteren Celine Maktabi overtok forretningen og flyttet den til Frogner, men forteller i en SMS til Aftenposten at hun la ned 15 desember i år på grunn av «sykdom og tøffe tider».

Har ikke noe valg

Konkurrenten Pars derimot, annonserer altså med romjulssalg og 75 prosent avslag, uten at det har skapt kø i butikken lørdag ettermiddag. Kanskje fordi de har hatt tilsvarende tilbud i hele år.

Daglig leder Peyman Movafagh beklager salgs-kappløpet han er blitt en del av.

– Noen startet med salg gjennom hele året, vi bare måtte følge med. Andre hadde 80 prosent avslag, da måtte jeg ha 75 prosent for å overleve, sier han og hevder at han ikke ville fått solgt et eneste teppe med «vanlige» priser.

– Men jeg er enig i at det er en uting. Jeg håper det blir bedre.

Movafagh forklarer at håndlagede tepper er som kunstverk. Prisen settes ut fra kvalitet. Det finnes ingen fastpris. Nettopp derfor blir det vanskelig å fastslå hva en «full pris» er.

Men han forsikrer at avslaget han gir er regnet ut fra prisen et teppe har hatt før.

– Vi finner ikke bare på en pris, vi setter ned, sier han, og mener at han dermed er innenfor markedsføringsloven.

Må gå inn i bransjen igjen

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet understreker at de ikke har sett spesielt på Pars praksis. Men på generelt grunnlag sier han at salg må gjelde for en avgrenset periode og med reelle før- og nå-priser på varene.

– I de fleste tilfeller vil det også være i strid med loven å operere med «75 prosent avslag», ikke oppgi spennet på avslagene, sier han.

Et annet forhold som skaper problemer er at håndknyttede tepper er individuelle gjenstander som ikke kan sammenlignes. Dermed blir det, i likhet med for bruktbiler, heller ikke mulig å snakke om «førpris» eller avslag.

Forbrukermyndighetene har jobbet mye med teppebransjen, og Gjedrem legger ikke skjul på at det til tider har vært mye problematisk markedsføring. Langvarige slagsperioder og tvilsomme før-priser har vært gjengangere.

– Vi har også sett mye på opphørssalg, nå tror jeg vi må ta en ny runde på salgsmarkedsføring, sier han.