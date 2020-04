Mange barnehagebarn i Oslo må vente opp mot en uke ekstra før de får starte opp igjen

OSLO RÅDHUS: Da Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Robert Steen kom ned trappen fra annen etasje i rådhuset onsdag ettermiddag, var det med en alvorlig mine.

Byrådslederen startet da også pressetreffet med å slå fast at de siste ukene har vært annerledes enn alt denne byen har sett tidligere.

Hovedstaden er fortsatt episenteret for pandemien i Norge. Det er her smitten er størst. Det er her flest har mistet livet. Og Oslo skiller seg fra de andre byene i landet.

Den er mye større, og folk bor trangere og på færre kvadratmeter. Det gjør det vanskeligere å bekjempe et virus på jakt etter nye ofre.

Morten Uglum/Aftenposten

Tirsdag kom beskjeden fra regjeringen om at barnehagene kan starte opp igjen 20. april.

De Oslo-foreldrene som entusiastisk har markert dagen i kalenderen, kan imidlertid ha startet feiringen litt for tidlig.

Skolebyråd Thorkildsen uttrykte tidlig takknemlighet over at regjeringen har lagt opp til at det kan skje gradvis frem mot 27. april.

– Tolket jeg deg rett da jeg forsto det sånn at det mest realistiske er barnehagestart 27. april for de fleste?

– Det vil være forskjellig, men jeg tror at veldig mange vi legge til rette først i slutten av den perioden som regjeringen har sagt at vi skal fase det inn, svarer hun Aftenposten.

Det vil si nærmere 27. april enn 20. april.

Morten Uglum

To store problemer

Så hvorfor trenger barnehagene i Oslo så mye tid? Selv med noen røde dager nå i starten, er det nesten tre uker til dagen da alt må være på plass.

Thorkildsen trekker spesielt frem to grunner.

Den første er kartleggingen de har gjort over hvor mange ansatte som er i risikogruppen og dermed ikke bør være i tett kontakt med andre. To meter avstand er krevende i en barnehage hvor små unger skal trøstes, mates og skiftes bleier på. Mange kan rett og slett ikke møte på jobb.

En del vil også være syke eller i karantene til enhver tid.

Det andre årsaken er den store variasjonen i standarden på byggene. Det er bygget mye nytt og restaurert mye, sier hun. Det er bra for smittevernet.

– Men vi har fortsatt en del gamle og en del små barnehager, sier Thorkildsen.

Morten Uglum

Disse faktorene skaper nå mye hodebry. I tillegg er det noen praktiske ting, som hvordan man skal ordne bringing og henting av barn. Mange voksne i bygget samtidig er en dårlig idé. Det er imidlertid et enklere problem å løse.

Thorkildsen forbereder allerede nå barnehageforeldre på at mye vil endre seg fra uke til uke, ja gjerne fra dag til dag.

Det er bare å legge bort de vanlige forventningene til fleksibilitet og forutsigbarhet med en gang.

Fakta: Følg byvettreglene Robert Steen, byråd for eldre, helse og innbyggertjenester i Oslo, viste til de nye byvettreglene for en god og trygg påske: Vær mest mulig hjemme Vask hendene ofte Gå tur der du bor Legg turen til andre tider enn midt på dagen Unngå kollektivt hvis du kan Oppsøk nye steder og mindre brukte stier Hold minst to meters avstand til andre Ikke vær flere enn fem mennesker sammen Ikke planlegg fester og vent med store middager til senere Følg nasjonale regler for karantene

Ungdomsskole før sommeren? Usikkert

Det mangler heller ikke på utfordringer når de fire yngste trinnene på barneskolen skal gjøre et etterlengtet comeback i skolegården. De skal starte opp 27. april. Thorkildsen tror det skal gå også på alle Oslo-skolene.

I og med at femte til syvende trinn er hjemme, blir det mer plass tilgjengelig. Samtidig er det praktiske utfordringer, som at på langt nær alle klasserommene har en egen vask. Håndvask er det første og helligste bud i kampen mot smitte. Såpe og vann tar knekken på selv et dødsfarlig koronavirus. Slurv med hygiene kan imidlertid bli skjebnesvangert.

En annen utfordring er at en god del av barna fortsatt vil være hjemme. Elevene som selv er i risikogruppen, eller har nær familie som er det, skal ha et like godt tilbud som klassekameratene på skolen.

– Vi må senke skuldrene litt og bare innse at vi ikke kan ha de samme kravene til kvalitet som vi har ellers har. Det er veldig trist. Samtidig så skal lærerne våre holde, og de skal holde lenge. Vi kan ikke risikere å brenne dem ut, sier Thorkildsen.

Morten Uglum

Hun trekker også frem de eldre elevene. Fra femte til tiende trinn blir det hjemmeskole en god stund ennå. Mange er skuffet over det. Kunnskapsminister Guri Melby har et mål om at de skal i gang på skolen før sommeren.

Om det er realistisk i Oslo?

– Det er umulig å svare på. Vi håper jo, vi krysser alle lemmer for at det skal gå. Nesten alle savner klassekamerater og skolen nå, sier Thorkildsen.

Og for de familiene som synes tre uker høres fryktelig lenge ut: Byråden er enig.

– For barn som er i en vanskelig livssituasjon og for familier som nå strever skikkelig, så er dette brutalt.

PS: Raymond Johansen informerte om at de strenge serverings- og skjenkereglene opprettholdes. Skjenkeforbudet i Oslo gjelder fortsatt.