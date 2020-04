Oslo kommune følger regjeringens plan for gjenåpning av skoler og barnehager

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekreftet på en pressekonferanse ved 14-tiden onsdag at Oslo vil følge regjeringens plan for gjenåpning av skoler og barnehager.

Samtidig blir de strenge serverings- og skjenkereglene holdt. Skjenkeforbudet blir derfor opprettholdt.

– Er i det nasjonale episenteret

– Vi er i det nasjonale episenteret for smitten, og må derfor gjøre andre tiltak for å beskytte befolkningen enn i mindre kommuner, sier Johansen.

Det var inntil onsdag registrert 1673 smittede personer i Oslo. Det utgjør 30 prosent av smittetilfellene på landsbasis.

Dermed er planen at barnehagene i Oslo åpner fra 20. til 27. april, mens skolen og aktivitetsskolen for 1. til 4. klasse åpner 27. april.

– Før vi kan åpne, er følgende helt avgjørende: at smitteutviklingen i byen fortsetter å være under kontroll, at skolene og barnehagene har tilstrekkelige smitteverntiltak, at foreldrene, lærere og ansatte i barnehagen føler seg trygge, og at Oslos befolkning fortsetter å følge smittevernreglene, sa Johansen.

Oslo viderefører serveringsstopp for å oppfylle de nasjonale kravene til serveringsbransjen, fortalte han.

Oppfordrer til å unngå store fester

– De stedene som holder stengt, må fortsatt holde stengt. Skjenkingen av alkohol vil ennå ikke begynne. Dette fortsetter å ramme en stor næring i Oslo. Uteliv, restauranter og kultur er utrolig viktig for byen vår, og vi fortsetter å betale en høy pris for å stoppe smitten, sa byrådslederen.

Han oppfordret samtidig folk til å la være å samle seg til store fester.

Som et første tiltak, var det kun serveringssteder med matservering som fikk lov til å ha åpent. Alle steder i Oslo med skjenkebevilling måtte stenge senest klokken 21.

Brudd på smittevernreglene gjorde imidlertid at kommunen fra kvelden lørdag 21. mars forbød alkoholservering.

Følg byvettreglene

Robert Steen, byråd for eldre, helse og innbyggertjenester i Oslo, viste under pressekonferansen vist til de nye byvettreglene for en god og trygg påske: