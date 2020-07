8 foreldre og 30 barn fra en blokk på St. Hanshaugen dro sammen på hyttetur

Oslogutten Sheik (19) gikk fra dør til dør i blokken sin for å få med seg nabofamilier på hyttetur i Marka. Alle sa ja.

Sheik, som dro i gang sommerleiren, hjelper Imran med å få på seg fotballsko før fotballkampen. Ibrahim og Bahaldin sees i bakgrunnen. Monica Strømdahl

Ingen av barna så ut til å savne internett eller TV-spill. Her får Eklhas seg en svingom opp i luften av instruktør Abdi Shakur. I bakgrunnen spilles det fotball. Monica Strømdahl

Seks ungdommer fra Oslo laget sin egen sommerjobb.

Det var Sheik (19) som hadde ideen. Han foreslo å invitere familier i blokken der han bor, på sommerleir. Bydelen og Den Norske Turistforening (DNT) syntes ideen var så god at de sa ja med én gang.

Sheik fikk med seg fem kompiser fra Skar Leir i Maridalen. Skar Leir har tilbud der de hjelper unge mennesker som har hatt problemer inn i arbeidslivet eller med å komme tilbake til skole. Bydel St. Hanshaugen og DNT Oslo og Omegn samarbeider om prosjektet.

– I blokken der jeg bor, er det få som har ferieplaner i sommer. Så vi tenkte at vi kunne invitere dem hit til Sæteren gård. Jeg gikk rundt og ringte på og inviterte så mange det var plass til. Alle sa ja, forteller Sheik, som sammen med de andre ungdommene ønsker å bli omtalt bare med fornavn.

Søndag ettermiddag reiste familiene med buss fra blokken på St. Hanshaugen og inn til Øverland gård i Bærum. De siste kilometerne innover i Marka, til Sæteren gård, gikk de til fots.

DNT-Instruktør Jan Kenneth Gussiås hjelper Mona (8) i gang med klatringen opp til toppen av klatrestativet. – Det er morsomt å klatre, men også morsomt å hoppe ned igjen, sa Mona etter stuntet. Monica Strømdahl

Glemte internett og TV-spill

Ifølge Sheik var noen av barna skeptiske til hytteturen før avreise.

– Det kom mange spørsmål før vi reiste. Barna lurte på om det var internett og TV-spill der, forteller han.

Men det kom ikke ett spørsmål om digitale dingser i løpet av de fem dagene turen varte.

– Ingen ville dra hjem igjen, heller. Det var en deilig følelse, sier Sheik, som har planer om å gjenta prosjektet i høstferien.

Lucas (20), som er en av de seks lederne på turen, synes han har lært mye av å være turleder.

– Barna elsker jo å være her. De er blitt glad i både skogen og friluftslivet, sier Lucas.

Blir bedre kjent med naboene

Prosjektleder Hege Eika Frey hjelper Ayan med å komme seg opp på styltene. Nadine, Nuseyba og Munira tester «skiføret» med disse plankene, som både krever balanse og samarbeid. Monica Strømdahl

Nuseyba (f.v.), Munira, Selma, Basil og Nadine spiller kort i finværet siste dag. Monica Strømdahl

Mona Mohammed (40) og de to barna hennes er på hyttetur i Marka for første gang.

– Det er også første gang vi er på tur med naboene. Vi er også blitt bedre kjent med naboene i blokken vår. Her møtes vi jo også rett etter at vi har stått opp, og når vi skal ta morgenstellet på fellestoalettet, sier Mona Mohammed.

Hun sitter ved frokostbordet inne på Sæteren gård sammen med Yasmin Mohammed (33), naboen fra blokken. Yasmin Mohammed har med seg sine seks barn.

Naboguttene Radwan, Basil, Jamal, Ahmed, Abdi koser seg ved frokostbordet. Sjokoladepålegg ble en favoritt blant gutta. – Jeg har fått mange kule venner, sier Ahmed. Monica Strømdahl

– Det er mange små barn i blokken vår, sier Yasmin Mohammed, som synes det har vært fint å få aktivisert barna i blokken sammen med naboene inne i Marka.

– Her har vi tett samarbeid, sier Yasmin.

Ahmed (11), som er her med pappa og bror, smiler bredt.

– Jeg har fått mange kule venner. Vi har spist pizza og lekt, forteller Ahmed.

Munira (11) synes det er morsomt å klatre. Monica Strømdahl

Hege Eika Frey, leder for DNT-prosjektet, synes uken har gått over all forventning. En av dagene gikk hele gjengen den 9 kilometer lange turen frem og tilbake til Østernvann for å bade. Ikke alle kan svømme.

– De som ikke kan svømme, fikk svømmeundervisning fra svømmegruppen i Oslo Idrettslag, forteller Frey.

Klatring, vafler og leirbål

Ifølge Frey har naboene, som nå har vært på hyttetur, vært vant til å gå på besøk til hverandre.

– Men de har ikke har vært på hyttetur i Marka før. De har heller ikke tidligere vært på tur sammen, forteller Frey.

I løpet av fem dager har barna rukket å hoppe i strikk, klatre, løst oppgaver i hinderløypa, spilt fotball, danset i lavvo, spilt kort, sittet sammen rundt leirbålet, spist vafler, grillet og snakket om følelser.

– Uken har vært spesiell. Det er blitt mange koselige samtaler. Dette har også handlet om å skape gode minner og opplevelser mellom folk som har bodd i samme blokk hele livet, sier Frey.

Siste dag i Marka med naboene fra blokken på St. Hanshaugen. Bahaldin og Ahmed i duell på fotballbanen. Monica Strømdahl

Torsdag var siste leirdag. Ayan (f.v.), Nawal, Mona, Munira og Ibtisam koser seg med is på turen ned til bussen for å reise tilbake til blokken på St. Hanshaugen. Sæteren gård, hvor barna har tilbrakt fem dager, sees i bakgrunnen. Monica Strømdahl