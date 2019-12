Oslo-bibliotek på toppliste over verdens kuleste steder for barn

«Biblioteker er spesielle steder hvor barna kan lese, lære og skape. Deichman Biblo Tøyen er en av de kuleste av dem alle. Den beste delen? Dette biblioteket er bare for barn – ingen voksne tillatt!»

Slik beskrives det spesielle barne- og ungdomsbiblioteket som Deichman etablerte på Tøyen i 2016 i en ny kåring som er utført av Time Magazine.

Kåringen er utført av TIME for Kids, som er en slags Aftenpostens Junior-versjon av det internasjonale magasinet. Ved hjelp av sine lesere og det de omtaler som bladets egne barnereportere, har magasinet laget en liste over de 50 beste stedene hvor barn ønsker å tilbringe tid. I kåringen har bladet lagt vekt på ulike faktorer, blant annet kvalitet, originalitet, bærekraft og tilgjengelighet.

– Det er klart at dette er stor stas. Vi visste ikke om denne kåringen, den kom som lyn fra klar himmel. Hvordan de har plukket ut Biblo er for meg uklart, men er det et bibliotek i Oslo som har klart å nå ut, så må det være nettopp Biblo. Dette er ekstremvarianten av et bibliotek, sier Knut Skansen, etatsdirektør for Deichman i Oslo kommune.

Rolf Øhman

Attraktiv liste

I Time-kåringen befinner Biblo Tøyen seg i et særs gjevt selskap. Av de øvrige 49 stedene finner vi blant annet NASAs romfartssenter i Houston Texas.

På den samme listen er også Lego-huset i Billund i Danmark, Star Wars-universet «Galaxy’s Edge» i Disney World i Florida, Washington-monumentet i Washington, barnekvartalet «Youth Zone» om bord i cruiseskipet Oasis of the Seas, fornøyelsesparken Pacific Park i Santa Monica i California og pingvinstranden Boulders Beach i Simon’s Town i Sør-Afrika.

Fakta: Biblo Tøyen Åpnet 31. mars 2016 Alle Deichman Biblo Tøyens brukere er mellom 10 og 15 år gamle. Ingen voksne slipper inn. Her kan brukerne lese lekser, lage mat, låne bøker, oppleve forfatterbesøk, filmkvelder, konserter og teater, eller utforske og uttrykke seg gjennom kunst, mekking og digital teknologi. Tilbudet er gratis. Interiørarkitekt Aat Vos har kombinert farger, gjenbruksmøbler, lesekroker og kunst. Blant annet er Volvo-lastebilen Bamse blitt til et funksjonelt kjøkken, gondolvogner er blitt til møterom, og to gamle Piaggio-varebiler gjør tjeneste som verksteder. Ble i 2017 kåret til Årets bibliotek av Norsk bibliotekforening. Biblioteket har både vunnet og vært nominert til en rekke andre priser.

– Dette er nok en anerkjennelse for dem som jobber på Biblo Tøyen, og for dem som har vært med å bygge og utvikle konseptet. Dette beviser også betydningen av hvor viktig det er å snakke med dem som skal bruke en tjeneste i forkant. Den brukerinvolveringen som fant sted før Biblo ble åpnet var svært viktig, sier Knut Skansen.

Biblo Tøyen er unikt ved at målgruppen er 10 og 15 år gamle. Ingen andre slipper inn, noe også Time påpeker i sin beskrivelse.

I kåringen heter det videre at Biblo Tøyen har mange fargerike utstillinger og overraskelser, hvor hver seksjon tilbyr de besøkende en interaktiv opplevelse.

«For dem som har kommet for å kose seg med en god bok, er det nok av komfortable steder å gjøre det. Ta tak i et sete i en pute-trillebår, en vintage pickup eller en ombygd skiheis. Eller hopp ned i en enkel stol eller pute.»

Rolf Øhman

Kommer arvtagere

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen mener Biblo viser verdien av å satse på bibliotek.

– Dette er superkult. Vi har lenge sett effekten av bibliotek på alle bibliotek vi pusser opp, som får økning i besøk. Biblo er spesielt fordi barn får et sted som er bare deres, åpent for alle uansett hvem de er. Time trekker frem interiøret på Biblo, og jeg er glad barn og unge har vært med på utformingen, sier Hansen.

I juni år la Oslo kommunen frem en ny bibliotekplan. I denne lå det en oppfordring om å utrede muligheten for å lage et Biblo også andre steder i byen.

-Det vil derfor være naturlig å se på nettverksstrukturen for biblioteksektoren i Groruddalen, men også Holmlia og Mortensrud kan være mulige alternativer. Samtidig er det viktig at vi ikke skal kopiere Biblo rått. Vi er igjen avhengig av lokale prosesser og spille på lag med de miljøene som skal bruke dette tilbudet, sier Skansen.