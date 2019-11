Byrådspartiene og Rødt enige om Oslo-budsjettet for neste år

Onsdag ble Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG enige om en budsjettavtale.

Byrådet trenger støtte fra et annet parti for å få flertall for kommunebudsjettet sitt for 2020 i bystyret, og de har de siste ukene forhandlet med Rødt.

Byrådet mer enn 350 millioner kroner ekstra på bordet for støtten.

Pengene skal blant annet gå til:

Over 100 mill. skal brukes på universiell utforming av offentlige bygninger, særlig T-banestasjoner og skoler.

Bydelene, som leverer svært mange av tjenestene til innbyggerne, styrkes med 85 mill.

Nesten 50 mill. fordeles utover til en lang rekke gode formål, primært innen velferdsområdet, organisasjonslivet og den frivillige kultursektoren.

Kirkens bymisjon er blant de store vinnerne her, med nær 7 millioner ekstra. Men forøvrig får alt fra Helsesenter for papirløse migranter (1,1 mill. ekstra) til Evangeliesenterets matutdeling til fattige (1,1 mill. ekstra) penger.

Det samme får Oslo døveforening (500.000 kr), Gatejuristen (1,7 mill.), det lokale teaterprosjektet Østkantspellet på Vålerenga (200.000 kr), Kløverveien barnepark (250.000 kr), byens siste tradisjonelle barnepark, og mange andre.

– En enda bedre budsjett

Stein Bjørge

- Vi i Rødt har alltid kjempet for mer penger til bydelene, og vi er glade for gjennomslag der, så bydelene for eksempel slipper å legge ned fritidstilbud til barn og unge, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt, i en pressemelding.

Hun sikter med det blant annet til en lokal konflikt i Gamle Oslo bydel, hvor bydelsadministrasjonen har foreslått å legge ned juniorklubben på Grønland.

Gruppelederne i Ap, SV og MDG er alle enige om at avtalen gjør budsjettet for 2020 enda bedre.

- Jeg er svært glad for at vi også denne gangen har oppnådd enighet for byrådets budsjett, med viktige påplussinger som gjør budsjettet samlet sett enda bedre, sier gruppeleder Frode Jacobsen i Ap.

Rødts antagelig viktigste krav opp mot byrådet det siste året, å kutte husleiene i kommunens mer enn 12.000 kommunale boliger, har de imidlertid ikke fått gjennomslag for.

Byrådet har tidligere lovet å utrede spørsmålet, et arbeid somfortsatt pågår. I mellomtiden er Rødt og byrådspartiene nå enige om å fryse dagens husleier, altså at ingen skal få økning.

Har ikke inngått samarbeidsavtale

Budsjettet skal vedtas av bystyret 14 dager. Summene som nå legges til, er mindre enn de tilsynelatende ser ut som.

Totalt er kommunebudsjettet for 2020 på over 77 milliarder kroner, hvor 62 av dem går til driften.

Byrådet la først frem et budsjettforslag før valget. Deretter la de frem en såkalt tilleggsinnstilling etter valget, som reflekterte innholdet i den nye byrådsplattformen. De vil blant annet reduserte enkeltbillettprisene kollektivt kraftig til neste år, samt starte utrulling av gratis skolemat.

Forrige periode hadde de tre byrådspartiene og Rødt også et formalisert samarbeid gjennom en fireårig avtale. De har de siste ukene forhandlet om en ny slik avtale, men har foreløpig ikke inngått noen.

Byrådspartiene må ikke inngå en slik avtale, de kan velge å gjøre som de har gjort med budsjettet i år: Forhandle fra gang til gang.