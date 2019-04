Kalkuner i garasje og krangling om sirkelsag bryter helligdagsfreden i Oslo

Skjærtorsdag er den første av flere dager der loven om helligdagsfred pålegger folk å holde et noenlunde lavt lydnivå, eller at man ikke skal forstyrre med «utilbørlig larm», som det heter i lovteksten.

Det gikk likevel ikke lang tid før Oslo-politiet måtte rykke ut til ulike former for støy i hovedstaden. Først var en politipatrulje på plass for å sette bråkete bygningsarbeidere på plass i Bjørvika. Deretter måtte politiet dra til Østerås, der det ble klammeri mellom to personer da en nabo ga uttrykk for sin misnøye med naboens bruk av sirkelsag på en helligdag.

Klokken 11.33 tok påskestøyen en ny vending, da politiet kunne melde om følgende problemstilling:

«Melder opplyser at en nabo har dratt på påskeferie, og overlatt et ukjent antall kalkuner til seg selv i sin garasje. Kalkunene skal nå holde et svare leven, og vi har en patrulje på vei for å få disse til å dempe seg.»