7400 lyn slo ned over Østlandet i helgen

Uværet fra nord traff Østlandet med et brak. Meteorologisk institutt talte hele 7463 lyn på Østlandet lørdag og søndag. I Oslo ble både et tre og hus truffet av lynet, men uten at det oppsto brann.

Det har buldret og brakt en god del i helga ⚡ Vi talte 7463 lyn i løpet av lørdag og søndag. 1566 lørdag og 5897 søndag. Tordenværet har hovedsaklig holdt seg på #Østlandet sør for Mjøsa og i fjellområdene i Buskerud og Oppland ⛰️ Foto: Arne Flor pic.twitter.com/OpdDRj95bH — Meteorologene (@Meteorologene) August 5, 2019

Meteorolog Gunnar Livik forklarer at lynet skapes av energien som oppstår i møtet mellom uværet fra nord og varmen i sør.

– I relativt varme luftlag er det blitt fraktet kjøligere luftmasser fra en annen retning og med andre egenskaper. Ofte er det en kombinasjon av varm luftlag fra sør og en kjøligere luftmasse som danner energien. Så braker det løs, sier han.

Et lyn er bare 2 til 5 cm i diameter, men kan være mange kilometer langt. Energien omgjør luften til lysende plasma med en temperatur på 20 000 til 30 000 grader. Og selv om det bare varer rundt et halvt sekund, varmer det opp luften rundt så den utvider seg med et smell. Står du nær nok, er det akkurat sånn torden høres ut - som et smell.

Selv om lynet gjør store materielle skader, er det få som blir drept av lyn i Norge. Det er registrert tre dødsfall på knappe 20 år. Meteorologen forteller at lynet søker letteste vei til bakken og dermed som regel treffer de høyeste stedene.

– Faren er størst i fjellområder. I byen vil ofte lynavledere og andre elektriske installasjoner lede lynet bort fra folk, sier Livik.

Han fraråder likevel folk å oppsøke faren.

– Man trenger ikke bevege seg utendørs unødvendig eller oppsøke høyere plasser og tak, sier han.