Politiet: Rabiat mann knuste bilruter med reinsdyrhorn

Det skriver Oslo-politiet i en Twitter-melding:

#Torshov: Mange meldinger på rabiat mann som knuste ruter på en bil med et halvt reinsdyrhorn og en sparkesykkel. Slo hull i panseret og ruter på bilen før han stakk da vi ankom. Politimann ble også truet med hornet før vi fikk kontroll på mannen ved bruk av pepperspray. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 14, 2019

Ifølge politiet slo mannen hull i panseret og knuste ruter på bilen før han stakk av.

Politiet fant mannen og pågrep ham ved hjelp av pepperspray og er nå plassert i arresten på politihuset i Oslo. Han truet også politiet med reinsdyrhornet før han ble pågrepet.

Han er anmeldt for skadeverk på en bil og for å ha truet en politimann. Ifølge politiet ble ingen personer fysisk skadet under opptrinnet.

Mannen ble pågrepet og kjørt arresten. Han blir anmeldt for skadeverk på en bil, samt for å ha truet en politimann. Ingen personer ble fysisk skadet under opptrinnet. Takk til mange gode meldere som hjalp oss å lokalisere mistenkte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 14, 2019

I en Twitter-melding takker politiet «mange gode meldere som hjalp oss å lokalisere mistenkte».