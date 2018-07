En vannlekkasje for et par dager siden førte til at kommunen må legge nye skinner og ny asfalt i krysset mellom Frognerveien og Magnus Bergs gate.

Dermed fikk veiarbeider Steinar Jensen det ekstra hett på jobb denne fredagen.

– Dette er jo varmt arbeid samme hva, men det er litt ekstra varmt i dag, sier han.

Aftenpostens termometer viser 31,5 grader her da vi møtte Jensen rett før klokken 13 fredag.

Duringen fra veivalsen ljomer gjennom gatene. Han har vært på jobb siden 05.45 i dag. Svetten sildrer over den bare overkroppen hans.

– Varmen tapper deg

Maskinen gjør for øyeblikket mesteparten av arbeidet, så akkurat nå er det ikke så hardt arbeid, forteller Jensen.

– Men man blir jo sliten uansett. Varmen tapper deg, sier Jensen før han kjøler seg ned med kaldt vann fra vannkranen.

Aftenposten traff flere veiarbeidere som slet i sommervarmen i dag som ga uttrykk for at de høye temperaturene ble i meste laget for dem.

– Det ser fryktelig varmt ut?

– Ja, bare se på meg. Jeg kan ikke jobbe mer i dag. Det er helt jævlig, sier en gjennomsvett veiarbeider i forbifarten.

«Bakerovnsfredag»

Store deler av Norge var preget av skyfri himmel og svært høye temperaturer fredag. Det store spørsmålet var om gamle varmerekorder står for fall.

Svaret på dette kommer trolig etter klokken 17, når temperaturene forventes å være på det høyeste.

Varmerekorden i Oslo er på 35 grader og ble satt i 1901. Klokken 15.20 var temperaturen på Meteorologisk institutt 33,7 grader.

Flere steder i Europa følger også spent med på temperaturmålingene for å se om rekordbøkene må omskrives. I Storbritannia har dagen i dag fått kallenavnet «Furnace Friday», altså «bakerovnsfredag» på grunn av ekstremvarmen. Flere steder, blant annet i Greenwich Park i London, er gressplenen svidd vekk.

Tropenatt pluss pluss

Rekord eller ei: De høye dagtemperaturene i Sør-Norge i dag sørger for en uvanlig het sommernatt. I Oslo vil gradestokkene trolig ikke bevege seg lenger ned enn til 24 grader, den samme temperaturen man vil finne på nattetid også så langt nord som i Trondheim, ifølge meteorologene.

Etter en varm fredagskveld, kommer en het natt til lørdag.. Det blir tropenatt langs store deler av kysten i #SørNorge 🌴 Men natt til søndag blir det ikke like varmt! pic.twitter.com/4iHK2jYNb7 — Meteorologene (@Meteorologene) July 27, 2018

Temperaturen vil trolig komme opp i 30 grader også på lørdag, men et lite regnskyll i 14-tiden vil sannsynligvis bidra til at ekstremvarmen avtar i løpet av dagen.

Søndag blir enda kjøligere, med makstemperaturer i hovedstaden på 24 grader, ifølge en oversikt på yr.no.