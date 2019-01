Kastet fyrverkeri inne på T-banen

– Vi har nettopp ankommet Ringstadbekk T-banestasjon og snakker med en av ungdommene nå. Det er snakk om gutter ned i 13-årsalderen som har skutt fyrverkeri mot passerende T-baner, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt.

Da Aftenposten snakket med politiet, hadde to ungdommer stukket av.

Ikke lenge etterpå melder politiet at de nå er i kontakt med en god håndfull gutter som sier at de har vært til stede da fyrverkeri ble avfyrt inne på T-banen. Ifølge guttene er han som gjorde det ikke på stedet.

I halv åtte-tiden fikk politiet melding om at noen hadde kastet fyrverkeri inne i en T-banevogn på Hellerud.

Kastet fyrverkeri inne blant små barn

– Her fikk vi meldingen så sent, at vi ikke prioriterte å dra dit. Dermed vet vi ikke hva som har skjedd, sier Grøttum.

En leser Aftenposten har snakket med forteller at en gjeng på 7–8 ungdom i alderen 14 til 16 år kom på banen på Hellerud og gikk av på Oppsal etter å ha kastet fyrverkeri inne i vognen.

– De kastet fyrverkeri inne i vognen blant små barn, blant annet mine barn. Folk ble veldig redde, sier tipseren til Aftenposten.

Vedkommende sier at det var flest gutter i gjengen, men også noen jenter.

På Ringstabekk er vi nå i kontakt med en god håndfull gutter. De sier at de har vært tilstede da fyrverkeri ble avfyrt inne på tbanen, men at han som gjorde det ikke er på stedet. Vi prøver å finne ut hvem som egentlig har gjort hva. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 1, 2019

Han sier at det er et fenomen hvert år at ungdom fyrer opp fyrverkeri til andre tider og steder enn det som er lov, men mener at det trolig er en utvikling i feil retning i år.

– Uten at jeg har noen tall på det, kan det se ut som om det er flere som sendes mot personer og direkte på bygninger enn tidligere, sier Grøttum.

Før nyttårsaften opplevde politiet selv å bli skutt på med fyrverkeri, etter at en patrulje kom til stedet etter melding om at en gruppe ungdommer hadde sendt fyrverkeri opp på en balkong i nærheten.

Les saken her: Søndag kveld skjøt ungdommer fyrverkeri mot politiet.

Da kontrollerte de, og snakket med, mellom 20 og 25 ungdommer.