En britisk hemmelig agent langt inn i Nordmarka?

– Nei, her har du bare kjerringa med staven, ler Aase Marie Løkken langt oppi Hakadalen.

Som nærmeste fastboene blir hun og Trehjørningen gård i mars vertskap for et digert filmteam fra Hollywood.

Innspilling avslørt av protester

I flere uker klarte man å holde tett om at verdens mest berømte etterretningsagent snart dukker opp i Nordmarka og Norge.

Først flyttet Skiforeningen i all stillhet skiløypa i den tidligere traseen for Holmenkollmarsjen rett ved Langvann, noen tunge kilometer opp fra Hakadal.

Så kom sperrebånd opp langt inni skogen, det ble måket store områder til brakker og parkeringsplasser, snøen er blitt fjernet fra deler av Langvann og gittergjerder satt ut på isen.

Men det var først da det brått ble snekret opp en stor hytte på isen i myrkanten ved Langvann, at ryktene begynte å svirre.

Sjokkerte naturvernere protesterte mot et byggeprosjekt langt inne i Marka.

– Alle spørsmål om det pågående prosjektet innenfor markagrensen besvares med «ingen kommentar», var alt lokalavisen Varingen fikk fra Nittedal kommune.

Deretter begynte snøballen å rulle. Fredag bekreftet kommunen at det skal spilles inn film ved den nybygde hytta på Langvann.

Hysj-hysj om hemmelig agentfilm

Aftenposten kjenner til at ansatte i True North har oppholdt seg i området. Filmproduksjonsselskapet skal ha ansvar for å tilrettelegge for «Bond 25» i Norge. En sentral person i True North fremgår som avsender av søknader om prosjektet i kommunens postjournal, skriver Romerikes Blad.

Alle involverte parter har forpliktet seg til taushet om hva slags film som skal spilles inn.

Nittedal kommune hemmeligholder alle opplysninger under henvisning til «unntatt offentlighet av konkurransehensyn», skriver lokalavisen.

Både Fylkesmannen i Oslo og Viken, Nittedals ordfører, informasjonssjef og andre ansvarlige i kommunen nekter å fortelle hva som foregår, skriver Dagbladet.

Filminnspillingen vil trolig foregå i store deler av mars.

– Klar for action og litt leven

På vinterstid dukker det opp en og annen markatraver på rødløypa nedenfor Trehjørningen gård, som ligger mellom vannene Langvann og Trehjørningen. Kanskje traver en elg på veien over tunet. Ellers er det kun vinterfuglene som lager lyd ved denne vakre, rødmalte markaplassen.

Her har Aase Marie bodd i 32 år. Alene siden mannen Gunnar døde i 2015.

– Det er stille her, men det er det som er godt også, sier Løkken, som inviterer Aftenposten inn på gården som har en historie helt fra 1600-tallet.

Snøen på beitevollene rundt gården er måket vekk. Den gamle markagården vil i mars forvandles til et Mini-Hollywod, når et filmteam med flere hundre mennesker vil rigge seg til.

– Det er jo litt gøy da. Jeg har visst om dette siden de begynte å måke utenfor. Og så fikk jeg beskjed om at de har leid låven vår av Løvenskiold. Men jeg har ikke fortalt det til noen, utenom familien da, sier hun.

Lokket til Norge med 47 millioner

I januar ble det kjent at filmprosjektet kalt «B25», får 47 millioner kroner fra Norsk filminstitutt for å spille inn i Norge. «Bond 25» er arbeidstittelen på den nye filmen om Agent 007, den 25. i rekken, som ifølge filmstedet IMDB skal ha premiere i februar 2020.

Denne norske incentivordningen er slik at produksjonsselskapet skal kunne refundere inntil 25 prosent av produksjonsutgiftene de har i Norge.

Filmen «Snømannen» fikk i sin tid innvilget en ramme på 40 millioner kroner.

Men mest oppmerksomhet fikk kanskje «Mission: Impossible 6» og den norske scenen der Tom Cruise dinglet fra Preikestolen, etter å ha fått seks millioner kroner fra incentivordningen. Filmen spilte inn totalt syv milliarder kroner på verdensbasis.

Men ved Langvann i Nordmarka er det er ingen spektakulære fjell eller naturformasjoner Daniel Craig kan kaste seg ut fra. Bare vakker, snødekket norsk granskog.

Kontaktet av Bond-fans med Norges-planer

I forbindelse med James Bond-filmer og andre store produksjoner er det vanlig at involverte pålegges taushetsplikt. Produsentene er livredde for at publikum skal få se bilder fra produksjonen før filmene har premiere. For James Bond er det vanlig å ha en pressekonferanse når innspillingene av en ny film starter, opplyser Morten Steingrimsen, James Bond-ekspert og -forfatter.

– På dette presseeventet, som gjerne er i Pinewood Studios i London, pleier man å avsløre tittelen på filmen, hvilke skuespillere som er med og hvilke innspillingslokasjoner som er valgt.

Steingrimsen sier at det har vært planlagt et slikt pressetreff 4. mars, men at innspillingsstart muligens er litt utsatt.

– Det er mye hemmelighold fordi man ønsker å overraske publikum på kino, sier han.

– Hvor stort er det at James Bond kommer til Norge?

– Det er utrolig stort. Selv om vi har hatt produksjoner som «Snømannen», «Mission Impossible» og «Star Wars», mener jeg dette er det største som har skjedd på norsk jord. James Bond er kjent over hele verden. Og i disse filmene spiller location en så sentral rolle. Jeg er allerede blitt kontaktet av folk som planlegger en tur til Norge bare fordi den neste Bond-filmen spilles inn her, forteller Steingrimsen.

Vant med internasjonale turister

Daniel Craig og eventuelle andre filmstjerner vil bli behandlet som alle andre som dukker opp rundt Trehjørningen, med gjestfriheten nordmarkinger er kjent for. Det lover Aase Marie Løkken.

– Nå blir jo Nordmarka internasjonalt kjent. Tror du det vil komme masse utenlandske turister hit?

– Det gjør det nå også. Jeg møter mange utlendinger som går tur. De tar toget til Hakadal og går opp eller kommer hit fra Maridalen. De går ikke på ski, men på bena, forteller Løkken fra kjøkkenbenken der hun hekler på en bunad til barnebarna i byen.

– Har du sett noen James Bond-filmer?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg er ikke så glad i sånn krim. Da slår jeg av TV-en. Men denne filmen må jeg se, da.

– Er du klar for action og bråk her inne i de neste ukene?

– Jeg er jo vokst opp i byen, så jeg er jo vant til det, ler Aase.

– Har du øvd på engelsken?

– Det var det, da, vettu. Jeg er ikke så god i den engelsken. Jeg er ikke så vant til det. Men jeg forstår jo litt da. Men jeg regner med at de har med seg noen norske hjelpere.

Skal fjernes før våren

I det Aftenpostens journalist staker seg over isen mot den nyoppførte filmhytta i enden av Langvann, kommer en sikkerhetsvakt til syne i døren på en bil som parkert på det islagte vannet. Vi henvises til å holde oss på utsiden av sperrebånd og gittergjerder.

På nedsiden av vannet er det rullet ut hundrevis av tømmerstokker på et myrområder. Under stokkene det lagt tepper for ikke å lage spor og skader på myr og sårbar natur.

Etter det Aftenposten kjenner til, blir dette området parkeringsområde for utstyrstrailere.

Ifølge Fylkesmannen vil både hyttebygget, tømmer og andre kulisser være sporløst fjernet før hekkeperioden til skogsfugl, skriver Varingen.

Fra grunneier Løvenskiold-Vækerø skal en egen miljøkoordinator sørge for at all aktiviteten ikke fører til varige skader på naturen i området.