Den spektakulære boligannonsen er lagt ut på Finn.no. Her heter det:

«En sjelden perle av en villaeiendom samt stor ubebygget tomt/hage med tennisbane på Berg/UIlevål hageby.»

Det rødmalte huset fra 1928 ser staselig ut. En herregård i miniatyr. Men det er ikke primært boligen John Collets allé som forklarer prisantydningen som meglerhuset Privatmegleren Allé har satt.

Bak huset ligger nemlig en tennisbane og en åpen tomt som gir et bruttoareal for eiendommen som er til salgs på 4,3 mål.

Tennisbanen og den åpne tomten inngår pr. i dag ikke i den gjeldende reguleringsplanen for 2006, som hovedhuset og nabohusene gjør. I denne planen heter det at «det legges til rette for en utvikling i området med bebyggelse med småhuskarakter».

Dermed kan en eiendomsutvikler teoretisk sett få bygget en helt annen type bygningsmasse på tomten bak.

Fakta: Dette er fakta om selve huset 1. etasje.: Entré, hall m/trapp, vindfang, wc, kjøkken, spisestue, stue, bibliotek. 2. etasje.: Trapperom, bad, wc, dusjbad, gang, 5 soverom. Kjeller: Tapperom, kjellerstue, dusj, vaskerom. Tilsammen for primærrom 280 m² Bruttoareal 377 m².

Dette er opplysningene om eiendommen

Privatmegleren Allé lister opp nabolagets ærverdige villaer, beliggenhet beskyttet for trafikk, nærhet til Ullevål Hageby og butikkene på Damplassen, nærhet til offentlig transport, skole og barnehager.

Litt trekker det ned at boligen trenger modernisering, og at den i dag varmes opp med oljefyrte radiatorer. Oslo kommune har vedtatt at det blir forbudt å bruke fossil olje og parafin. Innen 2020 må dette ordnes med.

Om det som kan beskrives som rosinen i pølsen for eiendommen, nemlig den tilhørende tomten på 2,5 mål heter det:

Tomten/eiendommen grenser til blant annet Berg skole og Berg Gård.

Det er fem minutters gangavstand til Damplassen.

Tomten er ikke tildelt adresse.

– Eier ønsker å selge eiendommene samlet, fordi det er adkomst over husets grunn for å komme til den ubebyggede tomten, sier Ragnhild Misvær Stenbeck hos PrivatMegleren Allé til Aftenposten.

Men hva får man lov å bytte på tomten?

Ifølge Misvær Stenbeck har de fått henvendelser både fra privatpersoner og utbyggere. Men hva som eventuelt kan bygges på den store tomten, er usikkert.

– Byantikvaren har kommet med forslag til ny reguleringsplan som innebærer et vern av området. Planen er ikke vedtatt ennå, men det ligger en god del restriksjoner i denne planen hvis mål er å bevare strøkets særegenhet, sier hun.

Om tomten heter det følgende i prospektet:

«Byantikvaren skal uttale seg om tiltak på eiendommen. Ved planlagt bygging i området som reguleres gjennom Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by, boligformål (Småhusplanen) av 15.3.2006 vil Byantikvaren uttale seg i første hånd om tiltak på eiendommen.»

Og videre:

«Denne eiendommen står på Byantikvarens liste rangert som høyt funnpotensial når det gjelder automatisk fredede kulturminner.»

Til helgen er det visning.

– Mange har vist sin interesse, så gjenstår det å se om eiendommen blir kjøpt av en utbygger eller av noen som ønsker å ha eiendommen som den er, sier Misvær Stenbeck.