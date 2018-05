Politiet meldte om brannen i Hasleveien klokken 06.49.

Et vitne på stedet opplyser at flere personer ble evakuert. Ifølge politiet er to personer tatt ut av leiligheten og sendt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Brannen ble meldt slukket etter kort tid, men den aktuelle leiligheten er utbrent, ifølge politiet.

Saken oppdateres.