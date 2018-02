Etter tirsdagens trafikkulykke på Sandaker der en syklist omkom etter et sammenstøt med en traktor, har mange lurt på om det er lov for en 19-åring å kjøre en traktor på 8 tonn.

En gjennomgang av regelverket viser at selv 16-åringer kan ta førerkort for klasse T (traktor) og kan dermed kjøre traktor med tilhenger som har samlet totalvekt på inntil 25 tonn. I likhet med andre førerkortklasser kan man med førerkort klasse T kjøre traktor over hele landet.

– Så lenge traktoren har en maks fart på 40 km/t, kan en 16-åring med førerrett for klasse T kjøre en traktor og tilhenger på inntil 25 tonn, sier Per Gunnar Veltun, sjefingeniør ved trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet.

Veltun understreker at han svarer på generelt grunnlag om regelverket som gjelder, og ikke kjenner til omstendighetene rundt ulykken på tirsdag.

21 år for lastebil

– Man må være 21 år gammel for å kjøre lastebil som veier mer enn 3,5 tonn (klasse C). Er det forsvarlig at en 16-åring kan kjøre traktor og tilhenger på 25 tonn?

– Etter vårt syn er det forsvarlig. Det er viktig å være klar over at ingen får førerett for traktor uten å ha gjennomgått opplæring og bestått førerprøve. Når det gjelder lastebil, så kan den kjøre i mye høyere fart enn en traktor og har et helt annet bruksområde. Dette har også betydning for alderskravet, svarer Veltun.

Mannen som kjørte traktoren på Sandaker hadde førerkort for klasse T og C1. Han hadde i tillegg tatt et kurs som kvalifiserer ham til å kjøre traktor med maks fart på inntil 50 km/t.

Dette kurset kan man ta når man har fylt 18 år og har avlagt førerprøve i klasse T tidligere.

Har sikret videobevis

Politiet har saumfart området rundt dødsulykken på Sandaker for overvåkingsbilder og har nå sikret videobevis som er relevante for hendelsesforløpet.

– Foreløpig gjennomgang av bildene viser at det finnes elementer som antas å bli nyttige til kartleggingen av hendelsesforløpet. Det er videoer fra bygninger i nærheten, sier Eric Lindset, politiadvokat ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Politiet vil fortsette med vitneavhør de neste dagene.

– Vi har hittil avhørt 10–15 vitner og vil fortsette med avhørene. Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med eventuelle vitner som ennå ikke har tatt kontakt med oss, sier Lindset.

Han ønsker ikke å gå inn på hva vitner har forklart.

Gjenstår mye etterforskning

Til tross for flere vitneavhør og bilder fra overvåkingskameraer gjenstår en god del politiarbeid.

– Det vil ta litt tid før vi har fullstendig bilde av hendelsesforløpet. Det gjenstår som sagt en del avhør samt tekniske og medisinske undersøkelser, sier Lindset.

Den 19-år gamle traktorføreren er fremdeles siktet for brudd på veitrafikkloven. Politiet har beslaglagt førerkortet hans.

Daglig leder i firmaet 19-åringen jobber for skriver i en e-post til Aftenposten at «sjåføren er sterkt preget av hendelsen, og får nødvendig oppfølging. Han får oppnevnt advokat på mandag».

Sjåføren var på vei til et brøyteoppdrag for Oslo kommune da ulykken fant sted. Det er Vaktmesterkompaniet som har kontrakten med Bymiljøetaten på dette oppdraget. Firmaet 19-åringen jobber for er en underleverandør. Bedriften ønsker ikke å opplyse hvor lenge 19-åringen har vært ansatt hos dem.