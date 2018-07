To personer lå døde i kommunal bolig. Naboer prøvde å varsle: – De sa det ikke var deres ansvar

Onsdag ble to mennesker funnet døde i en kommunal leilighet nær Bislett. Politiet kan tidligst neste uke gi et anslag for hvor lenge de har ligget døde, men de to skal de ha ligget i leiligheten over lengre tid.

Naboene som bor i samme korridor hadde flere ganger forsøkt å varsle vakthavende sykepleiere ved omsorgsboligen om at noe var galt på etasjen deres.

– Jeg blir så provosert. Det begynte å lukte for en god stund siden og etter hvert forsto vi at noe var galt. Da jeg prøvde å si fra til de som jobbet her fikk jeg beskjed om at det ikke var deres ansvar, forteller Bjørn Irgens til Aftenposten. Lukten var fortsatt merkbar da Aftenposten var der.

Beboerne på den konkrete etasjen i den kommunale boligen har ifølge Irgens ingen ekstra bemanning unntatt hjemmehjelp ved individuelt behov.

Naboer ikke sett avdøde siden juletider

De avdøde er trolig personene registrert på adressen, og det er ingen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt, ifølge politiet.

I leiligheten bodde et eldre ektepar som flyttet inn litt før juletider, forteller Irgens. Han så aldri kvinnen, men mannen hilste han på flere ganger i heisen.

– Siste gang jeg så ham var rett etter jul, forteller naboen.

Onsdag denne uken møtte Irgens en oversykepleier og gammel bekjent fra tiden han jobbet i kommunen, som var på inspeksjon i den kommunale boligen. Da han fortalte henne om lukten i etasjen sin, tok hun raskt affære.

– Vakthavende sykepleier hadde universalnøkkel

– Hun forsto med en gang hva det kunne være. Hun gikk og hentet en sykepleier som hadde universalnøkkel. Da de åpnet døren rygget de ut igjen med en gang. Det var ikke i tvil om hva som hadde skjedd, forteller Irgens.

Da hadde han mandag samme uke bekymret ringt ned til vakthavende sykepleier for å fortelle at de måtte komme opp for å sjekke en mulig alvorlig situasjon. Ifølge Irgens hadde sykepleieren bare lagt på røret etter å ha fremholdt at de ikke hadde noe å gjøre med beboerne på etasjen.

Uken før hadde han vært nede ved vaktkontoret for å varsle om at noe var galt.

Føler seg utrygge

– Vi merket lukten for første gang for to til tre måneder siden. Den kom og gikk litt. I starten trodde vi kanskje det var søppelsjakten eller matlukt, men den siste uken ble den veldig mye verre. Vi åpnet alle vinduer, forteller Tove Irgens.

Ekteparet Irgens er skremt over det de mener er likegyldighet og mangel på oppmerksomhet fra omsorgsboligens personale. Etter åtte år i boligen skal de nå flytte. Det hadde de planer om også før onsdagen, men nå er de bare enda sikrere i sin sak.

– Vi flyttet hit fordi det skulle være et bra sted, men nå føler jeg meg veldig utrygg. Vi orker ikke bo her lenger, sier hun.

– Bydelen tar hendelsen på største alvor

De avdøde bodde i en kommunal leilighet som tilhørte bydel Frogner. Bydelsdirektør Odd Rune Andersen skriver i en e-post at de er preget av hendelsen.

– Aller først vil jeg si det både er leit og trist at noen dør slik alene og at det tar lang tid før det blir oppdaget. Vi ønsker det ikke slik i Oslo.

Han forteller at de avdøde ifølge bydelens opplysninger ikke hadde noen kommunale tjenester.

– Om de burde, skulle eller ville ha omsorgstjenester, må vi gå grundigere gjennom i lys av politiets etterforskning og resultater av obduksjonen, sier Andersen videre.

Bydelens rutiner vil nå bli gjennomgått og det vil bli sjekket om disse er blitt fulgt, blant annet om bekymringsmeldinger er gitt.

– Den tragiske hendelsen virker sterkt inn på oss alle. Derfor kan jeg forsikre om at vi tar hendelsen på største alvor og vil følge opp grundig, understreker bydelsdirektøren.

Bydelen ønsker ikke å kommentere kritikken fra naboene.

– Ansatte burde oppdaget det

Andre naboer i kommunal boligen Aftenposten har snakket med forstår ikke hvordan noen kan ligge døde over lengre tid i en bygning med så mange helsearbeidere.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg først hørte det. Jeg bor to etasjer under, så jeg kjente heldigvis ikke lukten. Men de ansatte burde nok ha oppdaget noe uansett, mener jeg, sier beboer Else Marie Borgersrud.