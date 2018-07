Torsdag ble det klart at det er selskapet Nordic festivals som skal stå for uteserveringen i på St. Hanshaugen resten av sommeren.

– Vi kommer til å ha flere food trucks og et utvalg av øl og vin. Vi satser på å skape god stemning i parken den siste delen av sommeren, sier en av eierne av selskapet, Erlend Karlseng.

Onsdag skrev Aftenposten at utserveringen på St. Hanshaugen åpner igjen neste uke.

Nordic festivals drifter fra før restaurantkjeden Los Tacos og Fotballfeber AS, et konsept som viser fotball på storskjerm i fem byer i Norge.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Selskapet var ett av to som Bymiljøetaten ba sende inn en søknad for å overta driften på St. Hanshaugen for resten av sommeren.

– Nordic Festivals fikk kontrakten av flere grunner. De kan få satt opp en uteservering veldig hurtig og har presentert et spennende konsept til den laveste prisen, forteller Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Mener seg utelatt

Uteserveringen på St. Hanshaugen har vært populær. Flere har vært interesserte i å overta.

Omfanget av kontrakten krever ikke at den blir lagt ut på offentlig anbud. Bymiljøetaten har derfor kontaktet en rekke aktører de mener kunne være aktuelle til å delta i en anbudskonkurranse.

Ikke alle mener seg inkludert. Anders Braathen, deleier i selskapet som blant annet eier spisestedene Handwerk, Hitchhiker, Brutus og St. Hanshaugen-restauranten Smalhans, forteller at de flere ganger har forsøkt å komme i kontakt med rette instans i kommune for drift av uteserveringen.

Anne Valeur

– Prosessen virker rotete. Det er litt rart å ikke involvere dem som driver i området og har vist interesse. Det er klart det hadde vært hyggelig å bli spurt, ettersom vi har vist stor interesse, sier Braathen.

Kongsteien har ikke et svar på hvorfor Smalhans ikke er blitt kontaktet, men sier at det vil komme en ny sjanse når de setter i gang en prosess for permanent drift til høsten.

– Det er veldig vanskelig for meg å svare på hvorfor Smalhans ikke har klart å komme i kontakt med oss. Dette er et tilbud vi ønsker å få opp veldig fort, men ingen tog er gått for aktører som har ambisjoner om mer permanent drift, sier Kongsteien.

Vil ha innhold

Braathen understreker at han synes at det er flott at Bymiljøetaten ønsker å gjøre noe på St. Hanshaugen, og at det blir uteservering i sommer.

– Mange i nabolaget har fått med seg hvordan det så ut her for hundre år siden. Bydelen trenger et slikt tilholdssted. Vi håper de har funnet noen som også vil integrere scenen i uteserveringen og være med på å skape liv i parken, sier Braathen.

Anders Beer Wilse/Oslo museum

Erlend Karlseng i Nordic festivals forteller at de har mange planer for fylle området med liv i sommer.

– Vi gleder oss veldig mye til å få i stand en kul uteservering. Vi har planer om flere arrangementer, men vi ønsker ikke å gå ut med akkurat hva det er på det nåværende tidspunktet.

Kontrakten med Nordic Festivals er en midlertidig kontrakt, og det vil på et senere tidspunkt utlyses en offentlig anbudsrunde for mer permanent drift.