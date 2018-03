Merete Lie blir sjef for nye Deichman

Den nye avdelingsdirektøren får ansvaret for Deichman Hovedbiblioteket og skal styre et bibliotek i endring. Hovedbiblioteket leverer tjenester til 22 Deichmanbiblioteker i Oslo, foruten publikumstjenestene i hovedbiblioteket.

I 2020 åpner Deichman Bjørvika, det nye hovedbiblioteket som nå reiser seg ved siden av Operaen. Det er forventet over 2 millioner besøkende i året.

– Biblioteket var et av mine favorittsteder da jeg vokste opp, og bøker har vært en viktig del av livet mitt. Nå har jeg fått drømmejobben. Jeg gleder meg til å bygge videre på all den kunnskapen som sitter i Deichman, skriver Merete Lie i en pressemelding.

– Deichman har vært, er og skal være en av de viktigste møteplassene for Oslos befolkning og tilreisende. Jeg ser frem til til å gyve løs på oppgaven med å beholde det beste og finne fornyelse for Deichman og det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, legger hun til.

Les om den nye sjefen: Merete Lie gikk fra banksjefstilling i DNB til drift av litteraturhus

I seks år har Merete Lie (49) vært administrerende direktør for Litteraturhuset i Fredrikstad. Hun var med fra oppstarten og har betydelig erfaring med publikumsutvikling etter nær 1300 arrangementer. Lie er statsviter og skrev hovedoppgaven sin om Nationaltheatrets kulturelle identitets betydning under teaterkrisen på 1980-tallet. Hun har en variert lederbakgrunn, blant annet 12 år med digitalisering i DNB, prosjektleder i Framfab og prosjektansvarlig for Telenors internettsatsing mot skolene.

– Jeg er svært glad over å få Merete inn i lederteamet for Deichman, sier biblioteksjef og etatsdirektør, Knut Skansen.

– Deichman har mange fagseksjoner og er for tiden i en rivende utvikling. Merete har betydelig erfaring fra å lede krevende og tunge prosesser på tvers i store organisasjoner, herunder også digitaliseringsprosesser. Som leder av hovedbiblioteket får hun en sentral rolle i lederteamet som forbereder Deichmans flytting til Bjørvika, sier biblioteksjefen.

Det var 21 søkere til stillingen. Oslo kommune har store ambisjoner for utviklingen av Deichman framover og besluttet derfor i fjor at biblioteket skulle bli egen etat fra 1. januar 2018.

Landets best besøkte

Deichman-bibliotekene i Oslo er Norges mest besøkte kulturinstitusjon, og landets største og eldste folkebibliotek.

Deichmanske består av et hovedbibliotek i sentrum og 18 filialer i Oslo.