Tidligere har det aldri vært noen grense for hvor mye som kan brukes på mat og drikke ved arrangement i kommunen. Nå vil byråden stramme inn serveringen av mat og drikke på kommunens regning.

Innstrammingen innebærer følgende hovedpunkter:

Alkohol serveres kun i forbindelse med ekstern representasjon.

Det settes en maksimalbeløpsgrense for servering. Denne grensen er i tråd med statens satser.

Det settes opp en egen regnskapspost for utgifter knyttet til alkohol.

Alle beslutninger når det gjelder servering av alkohol, og eventuelle økte satser for servering av mat og drikke, skal tas av leder med budsjettfullmakt.

Reglementet har ikke vært justert på 20 år.

– Det er på tide at vi strammer inn adgangen til servering av alkohol i arbeidstiden, sier byrådsleder Raymond Johansen, som har signert forslaget.

Statens satser: Maks 1723 kroner pr. person

Statens satser for servering tilsvarer inntil 1326 kroner pr. person til lunsj eller middag. Alternativt kan det serveres mat og drikke for inntil 488 kroner pr. person til enklere lunsj eller mottagelse.

Ved vanlige møter er den øvre grensen satt til 183 kroner pr. person.

I tillegg er det ifølge statens satser mulig å øke beløpsgrensen med 30 %, altså inntil 1723 kroner pr. person, ved «arrangementer der utenlandske gjester på høyt nivå er til stede».

Ordfører Marianne Borgen mener at justeringen vil føre til at reglementet er i tråd med dagens praksis i kommunen.

– Jeg har en stor del av representasjonsansvaret på Rådhuset, og ser at vi har begrenset alkoholserveringen i mange år, sier hun.

Borgen trekker frem at det sjeldnere serveres alkohol til lunsjarrangement, og aldri ved idrettsarrangement.

– Vi har en nøktern praksis og det skulle bare mangle, både med tanke på pengebruk og signaleffekten det har, sier hun.

– Ukultur fra gamle dager

Bystyrerepresentanter fra Rødt har tatt opp reglementet ved flere anledninger. Det første forslaget, «Kutt alkohol på kommunens regning», ble fremmet 5. desember 2017. Det ble nedstemt.

Eivor Evenrud (Rødt), bystyrerepresentant, gruppeleder og nestleder i Kultur og utdanningskomiteen, er ikke fornøyd med revideringen som nå gjøres med reglementet.

– Jeg ser ingen grunn til at politikere i Oslo kommune skal spise og drikke for 1300 kroner på kommunens regning. Man trenger ikke dyr drikke bare fordi at man har et tillitsverv. Det er tull at vi skal få så mange fordeler, sier Evenrud.

Bystyrerepresentanten stiller seg særlig spørrende til følgende formulering i forslaget: interne og eksterne arbeidsmøter.

– Jeg skjønner ikke hvordan i all verden det kan passe seg å servere alkohol i et arbeidsmøte. Det er en ukultur som henger igjen fra gamle dager. Hva slags møter er det snakk om her? spør hun.

Raymond Johansen forklarer at arbeidsmøter eksempelvis kan innebære en konferanse med hotellovernatting, og middag med vin til maten.

Han mener at det ikke er noe problem at reglementet åpner for å servere et glass vin eller to til maten i slike sammenhenger.

– Er det tydelig nok grenser mellom jobb og fritid i tilfeller der arbeidsmøter med overnatting inkluderer middag og alkohol betalt av nettopp arbeidsgiver?

– Skillet mellom jobb og fritid er understreket ved at anledning til alkohol og representasjon i arbeidstiden nå er tydelig avgrenset kun til ekstern representasjon. Jeg synes likevel det må være akseptabelt med en nøktern alkoholservering på arrangementer etter ordinær arbeidstid, sier Johansen.

Foreslår å betale for egen alkohol

Bystyrerepresentanter i Rødt har tidligere foreslått at deltagere ved slike arrangementer må betale for egen alkohol.

– Politikere trenger ikke å få påspandert drikke. Ved å måtte betale for alkoholen selv vil det settes tydeligere grenser mellom jobb og fritid, sier Evenrud.

Problematikken gjør seg særlig relevant i kjølvannet av #metoo-bevegelsen, der mange varsler dreide seg om situasjoner med alkoholservering.

– Det er ingen tvil om at mange av historiene man har hørt, aldri ville funnet sted i arbeidsmøter i edru tilstand, sier Evenrud.

Fra byrådslederens kontor poengteres det at ingen spesifikke hendelser har ført til at forslaget om oppdatering av reglementet ble lagt frem. Men, at kommunalt ansatte blir overstadig beruset på kommunens regning i jobbsammenheng er ifølge Johansen ikke årsaken til at reglementet oppdateres nå.

– Det er overhodet ikke et problem. Det har jeg aldri opplevd, sier han.

«Tillitsbasert ledelse»

Oppdateringen av reglementet kreves også at det skal føres eget regnskap for alkoholutgifter.

– Det blir lettere å kontrollere utgiftene, og det synliggjøres hvem som er ansvarlig, forklarer Johansen.

Evenrud er positiv til regnskapsposten, men reagerer på at forslaget begrenser alkoholserveringen i kronebeløp, i stedet for antall alkoholenheter.

– Jeg skulle helt klart ønske at dette forslaget gikk mye lenger. Skal man først servere alkohol i arbeidssammenheng så bør man heller beregne enhet alkohol pr. person, sier hun.

Byrådslederen forklarer at byrådet ikke har sett det som hensiktsmessig å innføre en enhetsgrense. Dette fordi at byrådet jobber for en «tillitsbasert ledelse».

– Vi har ikke grunnlag til å tro at overdreven servering av alkohol er et stort problem i Oslo kommune. Vi har derfor ikke laget regler med en detaljeringsgrad som i praksis vil være vanskelig å kontrollere. Dette gjelder for eksempel innføring av tak for maksimalt antall alkoholenheter, sier Johansen.

