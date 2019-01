Det var like før klokken 02.30 natt til søndag 9. juli 2017 at 25-åringen løsnet en rekke skudd mot til sammen syv personer ved inngangspartiet til det populære konsert- og skjenkestedet ved Akerselva.

Politiet opplyste kort tid etter hendelsen at mannen avfyrte skuddene fordi han ble nektet adgang til utestedet. 25-åringen ble pågrepet mens han var på vei bort fra utestedet.

Tipser

Mange skudd

Ifølge tiltalen avfyrte mannen tre skudd mot hver av de syv ofrene. Tre av dem ble ikke truffet av skuddene, en ble truffet av streifskudd, mens de tre andre overlevde enten fordi skuddene de ble truffet av ikke var dødelige eller fordi de kom under rask legebehandling.

25-åringen benyttet ifølge tiltalen en halvautomatisk 45-kalibret pistol av typen Norinco NP30 under skytingen. Påtalemyndigheten mener 25-åringen er så farlig at han bør dømmes til forvaring.

– Skytingen på Blå ser vi på som veldig alvorlig. Det er helt tilfeldig at ikke noen ble langt mer alvorlig skadet eller drept, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen til VG da tiltalen ble tatt ut i fjor sommer.

Vold og trusler

En 30 år gammel mann er også tiltalt i den samme saken som kommer opp for Oslo tingrett onsdag. Rettssaken vil pågå frem til 12. februar. Tiltalen inneholder en rekke andre forhold, blant annet er begge tiltalt for å ha sparket inn døren på Orderud gård.

Begge de to er også tiltalt for vold og trusler. Den omfattende tiltalen omfatter også ulovlig oppbevaring, samt besittelse og bruk av narkotika, bruk og oppbevaring av dopingmidler, samt bæring av kniv på offentlig sted.

Ifølge tiltalen har 25-åringen vært voldelig mot, og truet både politibetjenter, fengselsbetjenter og medfanger. Det er bakgrunnen for at statsadvokaten har tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

25-åringens forsvarer, advokat Stian Mæland, opplyste i fjor sommer til VG at mannen erkjenner å ha skutt, men at han nekter straffskyld for drapsforsøk. Ifølge Mæland har 25-åringen forklart at motivet for skytingen var å skremme.

Audun Braastad / NTB scanpix

Tidligere straffedømt

25-åringen er tidligere straffedømt for grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile. Ifølge VG er han blant annet dømt for å ha skutt ut av et vindu i en bygård på Frogner som vendte ut mot veien. Ingen ble skadet i hendelsen.

I 2013 ble han også dømt for en knivstikking utenfor Blitz-huset i Oslo. Da ropte han og en kamerat ifølge dommen «sieg heil» og ukvemsord mot blitzerne, før det oppsto et slagsmål.

For 25-åringen vil det også bli lagt ned påstand om at han fradømmes retten til å ha medlemskap i skytelag eller -foreninger. Det fremmes også krav om oppreisning til ofrene.