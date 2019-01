I 2014 ble flere busslinjer flyttet over til Rådhusgata og Rådhusplassen på grunn av omfattende grave- og anleggsarbeider i Oslo sentrum. Blant annet har Stortinget nå kommet i mål med sitt kostbare byggeprosjekt på Wessels plass og i Nedre Vollgate.

Fra og med søndag går populære bussruter som 30, 31, 54 og 70 igjen i Tollbugata – Nedre Vollgate – Stortingsgata. Samtidig legger Ruter ned dagens holdeplass ved Rådhuset.

Disse gatene er også tenkt som rene kollektivgater som går fra øst til vest i den nye reguleringsplanen for Oslo sentrum.

Fakta: Disse rutene berøres Disse bussene får nye stoppesteder: Linje 12N: Jernbanetorget – Kvadraturen – (Wessels plass) – Nationaltheatret – Solli Linje 30N: Tollboden – Kvadraturen – (Wessels plass) – Nationaltheatret – Solli Linjene 30 og 31: Tollboden – Kvadraturen – (Wessels plass) – Nationaltheatret – Solli Linjene 32 og 32N: Tollboden – Kvadraturen – (Wessels plass) – Nationaltheatret – Dokkveien Linje 36E: Jernbanetorget – (Wessels plass) – Nationaltheatret – Dokkveien Linje 54: Jernbanetorget – Kvadraturen – (Wessels plass) – Nationaltheatret – Dokkveien Linje 70 retning Vika: Tollboden – Kvadraturen – (Wessels plass) – Nationaltheatret Linje 70 retning Skullerud: Nationaltheatret H (Vika) – (Wessels plass) – Kvadraturen – Tollboden Linjene 80E, 81, 81N, 83 og 83N retning Rådhuset: Jernbanetorget Q – Rådhuset (Vestbanen som i dag) Linjene 80E, 81, 81N, 83 og 83N retning Åsbråten/Fløysbonn/Tårnåsen: Rådhuset (Vestbanen i Dronning Mauds gate mot Rådhusplassen) – (Wessels plass) – Kvadraturen – Jernbanetorget R.+

Nytt stoppested på Wessels plass

«Det har vært fremkommelighetsproblemer for bussene i området rundt Rådhuset og flere har savnet stoppested for buss ved Nationaltheatret. For mange av Ruters reisende blir dette en god endring.», skriver Ruter i en pressemelding.

I den nye traseen vil flere linjer stoppe ved Nationaltheatret og stoppet Kvadraturen tas i bruk i begge retninger. Ruten stoppet i tillegg nederst i Haakon VIIs gate og nederst i Dronning Mauds gate.

Det vil også bli opprettet en holdeplass kalt Wessels plass i Nedre Vollgate, men denne er først planlagt ferdigstilt 3. mars.

